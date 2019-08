Küsimusele, kuidas läheb kokku Ratase umbusaldamine ning hiljutine jutt Reformierakonna ja Keskerakonna ühisest valitsusest, vastas Kallas, et koostöö pole endiselt välistatud, kuid see saaks toimuda valitsuses, mida ei juhi Ratas.

"Meie ei taha olla tema valitsuses mitte kuidagi, sest Jüri Ratas ei ole peaministrina hakkama saanud. Kui räägime Keskerakonnast ja Reformierakonnast, siis loomulikult saame aru riigikogu matemaatikast. Ja me oleme valmis tegema nendega koostööd. Aga praegu pole pall Reformierakonna, vaid Ratase ja Keskerakonna käes," rääkis Kallas.

Reformierakonna esimees meenutas EKRE poliitiku Monika Helme sõnu eelmisel reedel, et selle valitsuse eesmärk on Reformierakonna hukk.

"Järelikult jagavad seda seisukohta nii Keskerakond kui ka Isamaa. Kui valitsuse eesmärk on Reformierakonnale kahju teha, pole meil mõtet teha nägu ja püüda käituda leebelt. Peame käituma tugeva opositsioonina ja võtma teise käigu," põhjendas ta Ratase umbusaldamise algatamist.

Ta lisas, et peaminister on oma tegevusega näidanud, et ta ei soovi koalitsiooni vahetada.

"Kui palju on tal olnud võimalust öelda, et Keskerakonna karikas on täis ja sellest edasi ei lähe. Võtame kasvõi laulva revolutsiooni solvamise, mis Keskerakonnale kui Rahvarindest välja kasvanud erakonnale oli solvav. On selge, et EKRE ei kavatse end muuta, aga Ratas kavatseb selle koalitsiooniga edasi minna."

Samas avaldas Kallas arvamust, et praegune valitsus järgmiste valimisteni vastu ei pea.

"Sellesse on programmeeritud nii palju pingeid, kasvõi kohalike valimistega seoses. Või referendumi tegemine mehe ja naise küsimuses, siis kuidas Keskerakond sellega nõustub? Siis nad kirjutavad oma negatiivsele valimistulemusele alla kohalikel valimistel. Aga senikaua, kui nad valijatelt ei saa tagasisidet, et toetus kukub väga madalale, pole põhjust rääkida, et see koalitsioon muutub."

Reformierakonna esimees tunnistas, et ehkki Ratase umbusaldamise algatamiseks vajalikud allkirjad on Reformierakonnal koos, on riigikogu erakorralise istungi toimumiseks vaja 51 saadikut ja on võimalik, et koalitsioon ei tule kohale ja istungit ei toimu.

"Eks see näitab, et nad poevad põõsasse ja ei julge sel teemal arutada. Aga Enn Eesmaa andis mõista, et kui toimuks salajane hääletus, siis nii mõnigi koalitsiooni poolelt võib hääletada poolt. Aga kui koalitsioon kohale ei tule ja istungijärk jääb ära, siis saame esitada umbusalduse korralisel istungil," lubas Kaja Kallas.

Sotsiaaldemokraatlik erakond teatas neljapäeval, et toetab Reformierakonna algatust peaminister Jüri Ratasele umbusalduse avaldamiseks. Ühtlasi ei välista nad ka siseminister Mart ja rahandusminister Martin Helme umbusaldamist, kirjutas Postimees.

"Mart ja Martin Helme puhul on tõenäolisem, et mõni Keskerakonna või Isamaa saadik käitub südametunnistuse järgi ja toetab umbusaldust," selgitas sotsiaaldemokraatide peasekretär Rannar Vassiljev. Praegusele valitsusele tähendaks see tema sõnul hingekella kõla, mistõttu eelistasid sotsiaaldemokraadid Helmete umbusaldamist.