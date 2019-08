Kallas: tundub täiesti uudne olukord Eesti poliitikas

Kas Reformierakond kui suurim opositsioonierakond on juba mõelnud, et võiks kokku kutsuda riigikogu erakorralise istungi ja avaldada umbusaldust Mart Helmele, Martin Helmele või lausa peaminister Jüri Ratasele?

Jah, see olukord, kus rahandusminister üritab siseministri eest vabastada politsei- ja piirivalveameti peadirektorit ilma peaministri teadmata, see on tõesti väga kummaline ja sellises olukorras ei jää peaministril tegelikult mitte midagi muud üle kui need ministrid ametist vabastada või astuda kogu valitsusega tagasi. Täna hommikuks ei ole seda veel juhtunud. Peaminister Ratas ütles eilses "Aktuaalses kaameras", et ta kavatseb Mart Helmega rääkida alles siis kui too puhkuselt naaseb. See on samuti väga kummaline, sest valitsuse töö, sest valitsuse töö on 24/7 ja peaminister peab siseministriga koheselt rääkima. Mis puudutab meie samme, siis homme me kohtume meie fraktsiooni ja juhatuse liikmetega ja siis otsustame edasi, kuidas toimida. Tõenäoliselt kutsume esmaspäeval kokku ametlikult erakonna juhatuse ja arutame fraktsiooniga, kas me saame astuda järgmiseid samme.

Teil oleks väga keeruline praeguses olukorras avaldada umbusaldust Jüri Ratasele, sellepärast, et juhul kui te soovite Keskerakonnaga tulevikus teha ühist valitsusliitu, siis see ei ole väga mõistlik mõte.

Eduka umbusaldamise eelduseks on see, et koalitsioonierakondadest mõni tuleb selle umbusaldamisega kaasa. Praegu annab see segadus, mis on tekkinud kindlasti annab alust umbusaldamiseks. Veel selline eriti kummaline kombinatsioon, kus rahandusminister üritab vallandada siseministri haldusala peamise suure organisatsiooni või allasutuse juhti. Kes selle eest vastutab? Kas vastutab rahandusminister, kes selliseid käike tegi või vastutab siseminister, kelle eest ta neid käike tegi. Aga igal juhul vastutab valitsuse töö eest ka peaminister, kes peaks need ministreid korrale kutsuma. Kui me tuletame meelde, siis Martin Helmel on see juba teine kord käituda valitsuse tahte vastaselt ja mitte valitsuse ja parlamendi otsuseid arvestada. Tundub täiesti uudne olukord Eesti poliitikas. Ma ei ole varem kuulnud, et mõni minister läheks teise ministri haldusalas niimoodi laamendama.

On teil nüüd olnud ka kontakte koalitsioonierakondade juhtidega?

Ikka on.

Olete Jüri Ratasega ka rääkinud?

Ei hakka siin ajakirjanduse vahendusel rääkima, kellega olen rääkinud või kellega ei ole.