Toomas Sildam: umbusaldamise valitsus

EKRE liidrid – siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme, kes täidab puhkava siseministri ülesandeid – umbusaldasid politseijuht Elmar Vaherit, nõudsid tema lahkumist ja ähvardasid vallandamisega. Peaminister Jüri Ratas sai sellest teada tagantjärele ja umbusaldas Helmesid, öeldes, et usaldab Vaherit ega näe põhjust tema lahkumiseks.

Kuna politseijuhi nimetab ametisse ja vabastab ametist valitsus, mitte siseminister oma ainuotsusega, siis Helmede tegutsemine valitsuse selja taga on sama hea kui nendepoolne valitsuse umbusaldamine.

Totaalses umbusaldamises pole võimalik töötada tavalises kontoriski, valitsusest rääkimata.

Aga see on vaid probleemi üks tahk.

Pealetung takerdus juba esimestel meetritel

Me näeme ja müristame, kuidas EKRE juhid tahavad jäärapäiselt välja vahetada riigi peaprokuröri, kangutavad politseijuhti ja umbusaldavad ametnikke, kes julgevad esitada küsimusi.

Mäletate rahandusminister Martin Helme torget "Kes sa selline enda arvates oled?" välisministeeriumi asekantslerile Matti Maasikasele? Too küsis siis sotsiaalmeedias, kas Eesti välispoliitika liigub ikka endisel kursil, sest siseminister Mart Helme oli joonistanud sama hästi kui võrdusmägi Eesti lahtirebimisele NSV Liidust ja Suurbritannia lahkumisele Euroopa Liidust.

Politseijuht Elmar Vaher tegi veelgi vähem. Ta saatis politsei- ja piirivalveameti siseveebi selgituse kolleegidele, et mis võib juhtuda, kui riigieelarve kehva seisu tõttu tuleb kärpida siseturvalisuse eelarvet kolme protsendi võrra. Järgmisel aastal tähendaks see kuue miljoni eurost kokkuhoidu ja võiks kaasa tuua ka töökohtade vähendamist.

Kaks päeva varem oli Vaher sama teksti põrgatanud siseministeeriumi juhtkonnale, kus ka ministri poliitiline nõunik ei öelnud, et stopp!, need sõnad ei vasta tõele.

Kui EKRE oli opositsioonis ja nende juhid rääkisid süvariigist, mis paneb ametisse presidendi, valitsuse ja määrab üldse poliitilist Eesti elu ja õigusemõistmist, siis tundus see ülevõlli naljana, mida ei saa tõsiselt võtta ka Helmed ise.

Nüüd, Jüri Ratase teises valitsuses näeme, et nad vist usuvadki süvariigi olemasolu ja on asunud võitluse teele. Häda on muidugi selles, et nad raiuvad metsa seal, kus metsa polegi ja laastude asemel võivad lennata Eesti riiki südamega teenivad inimesed.

Endale õnnetuseks ja teistele kergenduseks tormasid Helmed lahingusse Vaheri vastu nii arusaamatu räpakusega, et pealetung takerdus juba esimestel meetritel, millele järgnes korrapäratu taganemine.

"Helmed näitasid, et nad ei saa aru, mis on valitsemine õigusriigis."

Helmed saanuks neljapäeval – pärast valitsuse istungit – enesekindlalt seletada, kuidas nüüd on neil raha Eesti kõigi politseimajade, piirivalvekordonite ja päästekomandode kordategemiseks, mis ongi tõeliselt suur asi. Selle asemel... Helmed näitasid, et nad ei saa aru, mis on valitsemine õigusriigis.

EKRE juhtide esimene kõigile nähtav kaotus

See on EKRE juhtide esimene kõigile nähtav kaotus valitsuses. Elmar Vaheri töö politsei- ja piirivalveameti peadirektorina ei ole peatatud, kuigi siseminister lubas seda. Vaheri vastu ei ole algatatud ka distsiplinaaruurimist, mida siseminister samuti lubas.

Sellises olukorras tundub, et keegi peab lahkuma, nentis kolleeg Oliver Kahu, kes küsitles neljapäeva õhtul "Aktuaalses Kaameras" peaminister Ratast. Kas lahkub Vaher, kas lahkub siseminister Helme või lahkub valitsus, küsis ajakirjanik.

Ratas ei vastanud, kas ja kes lahkub. Ütles vaid, et Eesti on õigusriik ja ta kohtub Mart Helmega järgmisel kolmapäeval, kui siseminister on lõpetanud puhkuse.

Nüüd kõik oletavad, kas Ratas tahab võita aega, et ehk vajub kriis ise liiva, püüdes olla Vaheri ja Helmete vahel lepitusmeheks. Nii käitus ta möödunud aasta lõpus, kui sotside esimees Jevgeni Ossinovski esitas ultimaatumi, et välisminister Urmas Reinsalu tuleb tagandada ja toonane valitsus tundus kohe lagunevat, kuid Ratas suutis selle ometi kokku liimida.

Aga võibolla andis ta nüüd Mart Helmele hoopis aega jõuda otsusele, kuidas viisakalt valitsusest lahkuda. Sest, kui Ratas viiks ise Kadriorgu, presidendi lauale EKRE esimehe ministri kohalt vabastamise avalduse, oleks see hüvastijätu kellalöök praegusele koalitsioonile.

Siis oleks Ratasele põhiküsimus, kas Keskerakond läheb opositsiooni või Reformierakonna valitsusse. Ja praegu Helmete tegevuse suhtes ettevaatlikku joont hoidev Isamaa peaks kiirelt otsustama, kas haarata kaasa sotsiaaldemokraadid ja minna Reformierakonnale kosja või jääda opositsiooni koos EKRE-ga. See viimane oleks neile õudusunenägu.

Väga häid lahendusi poleks siis kellelgi. Hea lahendus oleks see märtsikuised parlamendivalimised võitnud Reformierakonnale, kuigi teda ootaksid ees keerulised valitsuskõnelused, mille tulemus sõltuks eelkõige reformierakondlaste oskusest visata kõrvale võidu- ja kahjurõõm.

Ent muidugi on sellised arutlused nagu tulevikukardina kergitamine ja läbi paksu udu millegi ennustamine. Siiski, huvitava vihje tegi siseministri Mart Helme abikaasa Monika Helme, riigikogu liige. Nimelt kirjutas ta sotsiaalmeedias, et "kui Ratas nüüd valib Vaheri, kes õõnestab tema ja valitsuse usaldusväärsust Helmete asemel, kes seda kaitsma asusid, siis..."

Ratas on juba valinud Vaheri toetamise.

Mis nüüd siis saab?

Kas keegi lahkub? Kui jah, siis kes?

Või läheb kõik vanaviisi edasi?