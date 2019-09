Presidendi välisnõunik Lauri Kuusing märkis, et Eesti ja Sloveenia on oma suuruselt ja ka asukohalt Euroopa Liidu äärealal üsna sarnased, kuid kahe riigi koostöö ja ettevõtjate omavaheline suhtlus pole siiani väga intensiivne olnud. "Samas on potentsiaali kõvasti, sest oleme sarnased euroopameelsed ja innovaatilised väikeriigid. Riigivisiit on heaks võimaluseks suurendada teineteisemõistmist välis- ja julgeolekupoliitilistes küsimustes ning edendada kahe riigi koostööd küber- ja digivaldkonnas. Aga kindlasti aitab see luua ka uusi kontakte ja võimalusi meie ettevõtjatele," selgitas Kuusing.

Riigipead saadavad visiidil äridelegatsioon eesotsas Kaubandus-Tööstuskoja juhi Toomas Lumaniga, riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Eesti-Sloveenia parlamendirühma juht Martin Repinski, EBS-i kantsler Mart Habakuk ning Piret Urb Riigi Infosüsteemide Ametist.

Esmaspäeval kohtub riigipea Sloveenia presidendi Borut Pahori ja Sloveenia Rahvusassamblee esimehe Dejan Židaniga ning esineb Sloveenia aasta olulisimal konverentsil Bledi Strateegiafoorum. Homme kohtub president Kaljulaid Sloveenia peaministri Marjan Šareciga, peab Bledi Juhtimiskoolis avaliku loengu Eesti valikutest viimastel kümnenditel ning külastab maailmatasemel Jožef Stefani teadusuuringute instituuti.

Riigivisiit on kahe riigi omavahelise suhtlemise kõige pidulikum vorm. Aastas teeb Eesti president reeglina üks kuni kaks riigivisiiti ning võõrustab teist sama palju. Tänavu kevadel käis president Kaljulaid riigivisiidil Portugalis.

Tagasi kodumaale jõuab riigipea teisipäeva hilisõhtul.