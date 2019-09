Johnson taotleb parlamendihääletuse kaotuse korral valimisi

Johnson ütles, et ta ei soovi parlamendivalimisi, kuid Brexitiga edasiminek oleks ilma selleta võimatu, kui tema Brexiti strateegia vastased teisipäeval võidavad, vahendab BBC.

Kõrge ametnik ütles, et kui Johnsoni Konservatiivse Partei mässulised ehk leppeta Brexiti vastased saadikud ühinevad hääletusel opositsiooniga peaministri alistamiseks, paneb valitsus kolmapäeval hääletusele ettepaneku korraldada 14. oktoobril parlamendivalimised, vahendab BNS AFP-d.

Johnson on ärgitanud mässulisi toore mitte õõnestama läbirääkimisi Euroopa Liiduga ning mitte hääletama koos opositsiooniga seaduseelnõu poolt, millega tahetakse Johnsonit sundida Brexitit edasi lükkama.

Kui Johnsoni vastased peaksid siiski võitma hääletuse, võib see tähendab seda, et Johnson on sunnitud Brexiti edasi lükkama 31. jaanuarini 2020.

Johnson astus 24. juulil ametisse lubadusega, et viib Brexiti ellu mis tahes tingimustes, ja esmaspäeva õhtul pärast valitsuse kriisinõupidamist teatas ta, et ei kavatse järele anda.

Parlamendihääletus Brexiti edasilükkamiseks "lööks jalad alt Ühendkuningriigi läbirääkimispositsioonilt ja teeks edasised kõnelused täiesti võimatuks", lausus peaminister.

Johnson väidab, et peab jätma leppeta lahkumise võimaluse avatuks, et sundida EL-i viimasel hetkel järele andma.

"Ma tahan, et kõik teaksid - selliseid tingimusi, mille puhul ma paluksin Brüsselilt ajapikendust, ei eksisteeri. Me ei aktsepteeri katset murda oma lubadusi ja minna mööda referendumi tulemusest," lausus peaminister.

"Selle veendumusega relvastatuna ja kindlustatuna usun, et me saavutame oktoobrikuiselt otsustavalt tippkohtumiselt kokkuleppe," ütles Johnson 17.-18. oktoobril peetavale korralisele Euroopa Ülemkogule viidates.

Korralised parlamendivalimised on Suurbritannias plaanis 2022. aastal.

Eelmisel nädalal teatas peaminister, et peatab parlamendi töö 12. septembrist 14. oktoobrini, mis jätab vastasleerile leppeta Brexiti pidurdamiseks enne 31. oktoobrile kavandatud lahkumisaega vaid mõne istungipäeva.