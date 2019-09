Eesti üks juhtivaid Hiina eksperte Leslie Leino rääkis ajalehele, et selline taktika on Hiinale omane, ent sellegipoolest on hirmutav näha seda juhtumas ka Eestis.

"Hiinlased palkavad alati oma suurte investeerimisprojektide juurde kellegi väga heade sidemetega kohaliku. Neil on vaja kedagi, kes saab otsustajatele helistada otse mobiilile," ütles Leino. "Hiina puhul peame meeles pidama, et sellised sidemed viivad alati välja kommunistliku parteini."

Rõivas, kes on varem olnud tunneli projekti innukas toetaja ning kes tunneb selle algatajat Peter Vesterbackat hästi, eitas, et konkreetset pakkumist oleks tehtud: "Ei ole olnud mingit kindlat pakkumist, millele öelda jah või ei. On olnud juttu, kuidas tagada, et tunnel päriselt juhtuks. Formaalset sidet praeguse hetkega ei ole ja pole kindel, kas see ka tuleb."

Uute kaubavahetusteede tarbeks infrastruktuuri rajamine on Hiina "Vöö ja tee initsiatiivi" keskmes.

Finest Bay Area Development lubab ligi 100 kilomeetri pikkuse tunneli Eesti ja Soome vahel avada 2024. aasta jõuludeks. Eesti ja Soome valitsused on selle osas skeptilised.