Hiina investeerimisfondi Touchstone Capital Partners juht Kenny Song ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et on veendunud Helsingi-Tallinna tunneli projekti edukuses.

"Raha leiab oma tee nagu voolav vesi," kinnitas ta ajalehe Helsingin Sanomat pikas intervjuus.

Samuti pole Londonis peakorterit omava ettevõtte juht mures Brexiti pärast, sest Songi hinnangul tundub praegu, et finantssektori firmad jäävad ka edaspidi Londonisse.

Tema mõnepäevane visiit Soome on jätkuks 15 miljardi euroni ulatuvale ühiste kavatsuste leppele, mille sõlmisid Peter Vesterbacka ja Kustaa Valtoneno Finest Bay Area ja Songi asutatud ettevõte märtsis sõlmisid. Lepingu eesmärgiks on rajada Soome ja Eesti vahele raudteetunnel, kus rongid hakkaksid sõitma hiljemalt 2024. aasta detsembris.

Juba siis oli Song seisukohal, et tegu on tasuva taristuprojektiga, ning tema sõnul pole ta oma seisukohta muutnud.

"Meil on kogemust, tehnoloogilisi oskusi ja finantseerimisvõimet just selliste taristuhangete puhul. Kui objekt hinnatakse teostatavaks ja tulutoovaks, leiab raha oma tee nagu voolav vesi," rääkis Song, kuid lisas, et ilma riiklike otsustajate toetuseta tunneli ehitamisega edasi liikuda ei saa.

Nii Soome kui ka Eesti poliitikud ja ametnikud on olnud Finest Bay Area tunneliprojekti suhtes skeptilised ning pidanud otstarbekaks ametlikku projekti FinEst Link.