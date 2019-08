Johnson kutsus Trumpi üles eemaldama tõkked Briti kaupadele

Johnson viitas G7 tippkohtumisel Prantsusmaal Biarritzis paljudele Briti kaupadele, mida USA turule ei lubata.

"Ma arvan, et eksisteerib tohutu võimalus Suurbritannia jaoks, kuid me peame mõistma, et kõik ei lähe libedalt," ütles Johnson ajakirjanikele.

"USA-s on Briti ettevõtetele endiselt väga märkimisväärsed tõkked, mida ei ole laiemalt mõistetud," seletas Johnson ja lisas, et on tõstatanud selle teema telefonivestlustes Trumpiga ja kavatsed sellest uuesti rääkida pühapäeva hommikul kahepoolseid kõnelusi pidades.

"See on väga tähtis, kui me teeme fantastilise vabakaubandusleppe, see on vabakaubandus, mis töötab Briti äride huvides," sõnas ta.

Johnson ja teised Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise toetajad näevad kaubandusleppes USA-ga Brexiti edu võtit, kuna see loob uued võimalused Ühendkuningriigi firmadele.

Johnsoni ja Trumpi kõnelused pühapäeval on nende esimene silmast silma kohtumine sestpeale, kui Johnsonist sai Briti peaminister.

"Me kavatseme neid võimalusi ära kasutada, kuid need nõuavad meie Ameerika sõpradelt kompromissi," sõnas Johnson. "Praegu on liiga palju piiranguid."

Trump: Johnson on Brexiti jaoks õige mees

Johnson kohtus pühapäeval esimest korda pärast ametisse astumist silmast silma USA presidendi Donald Trumpiga, kes nimetas teda "õigeks meheks" Brexiti läbiviimiseks.

Trump ja Johnson kohtusid Prantsusmaal Biarritzis toimuva G7 tippkohtumise ajal.

"Johnson ei vaja nõuandeid, ta on selleks ülesandeks õige mees," ütles Trump vastuseks ajakirjaniku küsimusele, millist nõu ta Briti peaministrile Brexitiks annab.

Johnson: Suurbritannia eelistab kaubandusrahu

Biarritzis G7 tippkohtumise ajal USA presidendi Trumpiga kohtunud Briti peaminister Johnson kinnitas hiljem pühapäeval, et Suurbritannia toetab USA ja Hiina vaheliste pingete kasvu taustal kaubandusrahu ja vabakaubandust.

"Meie toetame üldist kaubandusrahu," ütles Johnson, õnnitledes samas Trumpi USA majanduse tugevuse puhul. "Suurbritannia on viimase 200 aasta jooksul vabakaubandusest suurt kasu saanud."

Trump: kaubandusleppeni Londoniga jõutakse kiiresti

Trump kinnitas pühapäeval, et USA ja Ühendkuningriik jõuavad kaubandusleppeni "väga kiiresti".

Johnsoniga kohtunud Trump ütles, et kaubanduslepe tuleb "väga suur, suurem kui meil on kunagi olnud".