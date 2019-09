Lidli kavatsusele ehitada Tartusse Kalda tee äärde oma poehoone on naabruskonnas nelja poodi pidav Maxima vastanud kohtukaebusega detailplaneeringu tühistamiseks, mis tuli linnavõimudele üllatusena, sest kuigi Maxima kui planeeringualaga külgneva Kalda 15 poekrundi omanik oli kõnealuse Kalda 29 krundi detailplaneeringusse kaasatud, ei tulnud neilt menetluse kestel ühtki vastuväidet.

Tartu linna õigusteenistuse vanemjurist Kadri Valdre ja Tartu linnasekretär Jüri Mölder leidsid, et linn on tõmmatud konkurentsivõitlusse, kuna kaebus, mille Maxima esindajana on koostanud advokaadibüroo TGS Baltic, ei jäta selles küsimuses kaksipidi mõistmise võimalust, kirjutab Tartu Postimees.

Kaebuses on viidatud, et Annelinnas juba on üheksa kaubanduskeskust, lisaks oleks Maxima hinnangul pidanud planeeringu koostamise käigus tegema rahvaküsitluse ja kaaluma seal paar aastat varem kehtestatud detailplaneeringu kehtima jätmist.

Maximat esindav vandeadvokaat Mikk Lõhmus nimetas intervjuus Tartu Postimehele imelikuks uue planeeringu kehtestamist olukorras, kus kinnistul juba oli kehtiv detailplaneering aastast 2015 ning pealegi on Maxima hinnangul uus planeering vastuolus üldplaneeringuga, sest selles kohas peaks olema piirkonna elanikke teenindavad ettevõtted.

Tartu üldplaneeringu ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku vastuolu üldplaneeringuga ei näe: kogu see piirkond on kaubandus- ja teenindusettevõtete maa.