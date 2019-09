"Kinnitame Saudi režiimile, et meie pikk käsi ulatub igale poole, kuhu soovime ning igal ajal, kui soovime," ütles huthide relvajõudude esindaja brigaadikindral Yahya Saree.

Koalitsioon: Saudi naftarajatisi tabanud relvad pärinesid Iraanist

Relvad, mis kahte Saudi Araabia naftatehast tabasid, pärinesid Iraanist, teatas Jeemenis sõdiv Saudi koalitsioon esmaspäeval.

"Uurimine käib ja kõik viitab, et mõlemas rünnakus kasutatud relvad tulid Iraanist," ütles koalitsiooni pressiesindaja Turki al-Maliki ajakirjanikele Ar-Riyadis.

Nüüd uurib koalitsioon "kust need tulistati", lisas ta.

EL kutsus seoses Saudi rünnakutega "maksimaalsele vaoshoitusele"

Euroopa Liit kutsus esmaspäeval "maksimaalsele vaoshoitusele" seoses nädalavahetuse droonirünnakutega Saudi Araabia naftarajatistele, milles Ühendriigid süüdistavad Iraani.

"Näeme rünnakutes reaalset ohtu regionaalsele julgeolekule. Ajal, mil pinged regioonis on niigi kõrged, ohustavad need jätkuvat tööd deeskalatsiooni ja dialoogi nimel," ütles EL-i kõneisik Maja Kocijancic.



Kreml omakorda hoiatas esmaspäeval "rutaka reaktsiooni" droonirünnakutele.



"Kutsume kõiki riike hoiduma tormakatest sammudest ja järeldustest, mis võivad olukorda veelgi pingestada, ning tegutsema moel, mis aitaks olukorda leevendada," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov ajakirjanikele.



USA energiaminister sarjas Saudi naftarajatiste rünnaku tõttu Iraani



USA energiaminister Rick Perry mõistis ÜRO tuumaagentuuri IAEA konverentsil hukka Saudi Araabia naftarajatisi tabanud rünnaku ja ütles, et selle tegi Iraan.



Perry ütles esmaspäeval Viinis, et "see käitumine on vastuvõetamatu" ja Iraan "tuleb vastutusele võtta".



"Võime kindlad olla, et see oli tahtlik rünnak maailmamajanduse ja globaalse energiaturu vastu," ütles Perry.



President Donald Trump lubas vajadusel väljastada naftat USA strateegilisest reservist ning rahandusministeerium on valmis seda tegema, lisas minister.



"Vaatamata Iraani pahatahtlikule tegevusele oleme me kindlad, et turg on vastupidav ja annab vastuse," lausus ta.