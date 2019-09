WSJ: USA luureinfo põhjal rünnati Saudi naftarajatisi Iraanist

Laupäeval rünnati maailma suurimat naftatöötlemistehast Abqaiqis ja Khuraisi naftavälja. Rünnaku tõttu kahanes päevane naftatootmine 5,7 miljoni barreli ehk 6 protsendi võrra maailma kogutoodangust ja põhjustas järsu hinnatõusu.

WSJ-i sõnul süüdistab Washington küll Teherani, kuid esmaspäevast hinnangut rünnakute lähtekohale ei ole avalikustatud.

USA hinnangul lennutas Iraan üle 20 drooni ja vähemalt 12 raketti, ütles üks nimetuks jäänud allikas.

"Saudi ametnikud ütlesid aga, et USA ei ole andnud piisavalt infot järeldamaks, et rünnakud tehti Iraanist. See viitab, et USA info ei olnud lõplikult selge," lisas WSJ. "USA ametnikud ütlesid, et neil on kavas jagada lähipäevil saudidega veel infot."

President Donald Trump ütles, et on valmis Saudi Araabiat aitama, aga mitte enne, kui süüdlane on lõplikult kindlaks tehtud.

"Ma ei otsi võimalust uude konflikti siseneda, aga mõnikord tuleb seda teha," sõnas Trump. "See oli väga suur rünnak ja sellele võib teha vasturünnaku, mis on palju kordi suurem."

"Muidugi tundub enamikule, et see oli Iraan."

Rünnaku võtsid omaks Jeemeni šiiamässulised huthid, kellega Saudi Araabia juhitav koalitsioon võitleb alates 2015. aastast valitsuse poolel. Huthisid toetab omakorda Iraan.

Ar-Riyad on öelnud, et rünnakuks kasutati Iraani relvi, kuid ta ei ole otseselt Teherani süüdistanud.