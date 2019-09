Sotsiaalkindlustusameti Türi esinduses said tööd klienditeenindajad, dokumendihaldurid, pensionide ja puudetoetuste menetlejad, samuti personali-, äriteenuste ja kohalike omavalitsuste nõustajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühele ametikohale kandideeris 50 inimest. "Kõik ongi reaalsed maainimesed, kes on siin tööd saanud. Meil on enamasti kõik ju ametnike ametikohad, nii et kõik olid avalikud konkursid. Täna meil ikkagi tiba üle poole on kõik Türi inimesed ja ülejäänud on Järvamaalt, kas siis Paidest või Türi vallast," rääkis sotsiaalkindlustusameti Türi esinduse personalijuht Vivika Barnabas.

Tegemist on ameti kõige moodsama esindusega, kust leiab kliendisaali, menetlusala pensionide ja puudetaotluste küsimuste lahendamiseks ning koosolekuruumid. Lisaks loodi kaugtöövõimalused ameti teiste esinduste töötajatele.

"Kui inimestel on huvi, soovi ja tahtmist tulla töötama Türile, siis meil on olemas aktiivalas vabad töökohad, kuhu saab tulla oma arvutiga, istuda maha ja teha tööd," rääkis sotsiaalkindlustusameti haldusjuht Seila Hõbe.

Sotsiaalkindlustusametil on nüüd 18 esindust, kokku on pealinnast välja viidud 70 töökohta.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles Türi esinduse avamisel, et valitsuse ambitsioonikas plaan viia kahe ja poole aastaga pealinnast välja 1000 riigiametnikku on suures osas täidetud - siiani on välja viidud 830 töökohta.