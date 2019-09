Sakkov rääkis, et kuigi USA luureringkonnad on öelnud, et nende andmetel on rünnaku taga Iraan, siis pärast Iraagi sõda ei ole kõik USA partnerid riigi luureinfos sugugi kindlad. Küll aga märkis Sakkov, et isegi kui rünnaku taga olid praegu selle eest vastutuse võtnud Jeemeni mässulised, viivad niidud ikkagi Iraani.

Sakkov ei osanud prognoosida, kas järgneb USA vasturünnak. Nimelt vallandas president Donald Trump hiljuti oma julgeolekunõuniku John Boltoni, kus oli üks suuremaid Iraaniga sõja alustamise pooldajaid.

"Boltoni jaoks oleks see olnud fantastiline võimalus teha seda, mida ta on juba kaua aega argumenteerinud, et peaks tegema. Donald Trumpi instinkt on pigem vastupidine. Tema valiti selleks, et sõdu lõpetada, mitte neid alustada. 14 kuu pärast on uued presidendivalimised. Ma arvan, et tema on ka oma tegevusega näidanud, et kui asi läheb tõesti riskantseks, siis on ta pigem väga ettevaatlik," lausus Sakkov.

Ta tõi ka näite, et mõni aeg tagasi lasi Iraan alla ühe USA drooni ja USA oli valmis ründama neid Iraani rajatisi, kust see rünnak tuli, aga Trump jättis selle viimasel hetkel ära.

Lähis-Ida naftatootmise seiskumise mõju ei ole enam nii suur

Nafta hinnast rääkides ütles Sakkov, et selle tõusmine või langemine sõltub sellest, mis seal piirkonnas edasi saab. "Küsimus on selles, kas Hormuzi väin laseb naftatankereid läbi, kas seda hoitakse lahti," märkis ta.

Küll aga osutas Sakkov, et Lähis-Ida panus nafta tootmisesse ei ole enam nii suur kui mõned aastad tagasi.

"Kümne aasta taguse ajaga võrreldes on naftatootmise profiil muutunud. Üha rohkem naftat tuleb Texase ja teistelt USA naftaväljadelt frackimise teel. Lähis-Ida nafta ära kukkumise puhul ei ole naftahinna šokk nii suur, kui see oleks olnud näiteks viis aastat tagasi," sõnas Sakkov.