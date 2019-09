EL ootab brittidelt ettepanekuid Brexiti osas hiljemalt septembri lõpuks

"Kui selleks ajaks mitte, siis on aeg ümber," ütles Rinne kolmapäeval Pariisis, pärast kohtumist Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga, kirjutas Politico.

Soome ajakirjanikele antud kommentaar näib surve suurendamisena Briti peaministrile Boris Johnsonile, kes Euroopa Liidu ametnike sõnul ei ole siiani esitanud konkreetseid ettepanekuid, kuidas lahendada Iiri tagatise küsimust, millest on saanud peamine takistus Brexiti leppe heakskiitmisel.

30. septembri tähtaeg läheb kokku Macroni ja Saksa kantsleri Angela Merkeli öelduga augusti lõpus, kui nad kohtusid Euroopa riike külastanud Johnsoniga. Siis rääkis näiteks Macron vajadusest kuu jooksul midagi saavutada.

Kolmapäeval tehtud hoiatus on suunatud ära hoidma viimase minuti läbirääkimisi Euroopa Ülemkogul 17.-18. oktoobril, kaks nädalat enne seda, kui täitub brittidele antud aeg Euroopa Liidust lahkuda.

"Meil on vaja ettepanekut kiiresti, et ekspertidel jääks aega seda analüüsida. Me ei soovi reaalajas läbirääkimisi Euroopa Ülemkogul," ütles üks Prantsuse ametnik väljaandele Politico.

30. septembri tähtaeg on peaminister Johnsonile väga ebamugav, kuna tema juhtitava konservatiivse partei kongress algab 29. septembril ja enne selle algust tehtud algatused Brewxiti teemadel võivad foorumil pingeid põhjustada.

Ühendkuningriik peab praeguste plaanide kohaselt Euroopa Liidust lahkuma 31. oktoobril, kui riigi valitsus selleks uut pikendust ei küsi. Kuan Briti parlament ei ole lahkumislepingut heaks kiitnud, tähendaks see leppeta lahkumist, koos kasnevate tagajärgedega.