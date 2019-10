Johnsoni plaani järgi "antakse kaupade liikumisest Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel teada deklaratsiooni kasutades".

Füüsiline kontroll viiakse läbi kauplejate endi territooriumil, mitte Euroopa Liidu liikme Iirimaa piiril Suurbritannia koosseisu kuuluva Põhja-Iirimaaga.

Briti valitsuse avaldatud plaanis öeldakse, et muudetud lepe "peab tegema kindla lubaduse vältida tollikontrolli, regulatiivset kontrolli või sellega seotud füüsilist taristut Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahelisel piiril".

Plaaniga kaasnevas kirjas Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile ütleb Johnson, et tema leppekavas ei ole nn kaitsemeedet, millega EL püüdis varasemas plaanis Iiri piiri lahti hoida. Meede jätaks Ühendkuningriigi ajutiselt seotuks EL-i tollireeglitega.

Selle leppe, milleni jõudis eelmine Briti peaminister Theresa May, lükkas Briti parlament just kaitsemeetme tõttu kolm korda tagasi.

"Väljapakutud kaitsemeede on sild eikuhugi. Tuleb leida uus tee," seisab Johnsoni kirjas Junckerile.

Johnsoni sõnul hoiab tema plaan alles suure reede rahuleppe, mis tegi lõpu Põhja-Iirimaa vägivallale. Leppe aluseks on Iiri Vabariiki ja Põhja-Iirimaad eraldava piiri avatuse põhimõte, millest Johnson tõotab kinni pidada.

Iiri piiri tollikontrolli asemel kavandatakse Johnsoni plaanis "Iiri saarele kogu saare regulatiivset tsooni", mis hõlmab kõiki kaupu, mitte ainult varasematest variantides kõlanud põllumajandustooteid ja toiduaineid.

Põhja-Iirimaa peaks selle tsooni kehtides ajutiselt täitma EL-i norme ja regulatsioone. Nii läbiksid emamaalt saabuvad põllumajandustooted läbima Põhja-Iirimaal kontrolli, "nagu näevad ette EL-i seadused".

Johnson: Ühendkuningriik lahkub EL-ist 31. oktoobril igal juhul

Suurbritannia on valmis lahkuma Euroopa Liidust 31. oktoobril ka lahkumisleppeta, ütles kolmapäeval Briti peaminister Boris Johnson ning ärgitas blokki kompromissile.

Johnsoni sõnul pole kahtlust, et ainus alternatiiv Brexiti ettepanekutele, mille ta kolmapäeval Brüsselile esitab, on leppeta lahkumine, vahendas BBC.

Johnson ütles Konservatiivse Partei konverentsil Manchesteris, et Brüsselile esitatav plaan on Suurbritannia poolne kompromiss, kuid ta loodab, et Euroopa Liit mõistab seda ning on samuti valmis kompromissideks.

Peaminister tunnistas, et leppeta Brexit pole see lahendus, mida valitsus soovib, kuid selleks ollakse siiski valmis.

EL lubas Johnsoni ettepanekuid põhjalikult uurida

Euroopa Liit uurib Johnsoni Brexiti-ettepanekuid põhjalikult, enne kui otsustab, kas neid tasub võtta lahkumiskõneluste aluseks, kinnitas Euroopa Komisjon kolmapäeval avalduses.

"Kui oleme Ühendkuningriigilt teksti saanud, uurime seda objektiivselt ja hästi teada kriteeriumide alusel," teatas komisjon. Ametkond pidas silmas Iirimaale füüsilise piiri teket, koostööd Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel ning EL-i piiriülese kaubanduse reegleid.

Juncker vestleb kolmapäeval Johnsoniga telefonitsi

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker vestleb Johnsoniga kolmapäeval telefonitsi pärast seda, kui Briti peaminister on avalikustanud oma uued ettepanekud.

Igasugune kokkulepe peab "täitma kõiki kaitsemeetme eesmärke", ütles Junckeri pressiesindaja Iiri kaitsemeetmele viidates, mille eemaldamist lahkumisleppest Briti valitsus nõuab.