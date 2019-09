Keskpank langetab majanduskasvu prognoosi

Müller rääkis, et keskpanga prognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus sel aastal kolm protsenti, järgmisel aastal aga langeb 1,9 protsendini.

Suvel prognoosis Eesti Pank tänavuseks majanduskasvuks 3,3 protsenti, järgmiseks aastaks 2,1 protsenti.

"Languse trend on selge ja eks ta sealt tulenebki, et kui Euroopas suuremad riigid majanduse hoo mõttes aeglustuvad - Saksamaal täna on selgelt probleeme tööstuse poole pealt ja üldiselt maailma majanduses tervikuna väliskaubanduse mahud on kokku tõmbumas ja kasv peatunud, siis see lõpuks puudutab kindlasti ka meid," selgitas keskpanga juht.

Müller lisas, et kui majanduskasv võtab hoogu maha, siis on ka hinnatõus ilmselt aeglasem.

"Meie viimane prognoos on seet, kui sel aastal keskmine hinnatõus tarbijatele jääb 2,3 protsendi ligi, siis järgmisel kahel aastal ta võiks kukkuda isegi pisut alla kahe protsendi keskmiselt," ütles Müller.