Postimees Grupi Maakri tänava hoonesse tuleb neljatärnihotell

Postimees Grupi käsutuses olev hoone Maakri 23a kuulub OÜ-le Fausto Capital, mis valmistub suurrentniku kolimise järel hoonet hotelliks ümber renoveerima.

Fausto Capitali juhatuse liige Kenneth Karpov ütles ERR-ile, et hoonet lammutama nad ei hakka, sest see on alles 2000. aastal ehitatud ja suhteliselt heas korras, seetõttu läheb see renoveerimisele, et võimalusel juba 2021. aasta algul seal neljatärnihotell avada.

Millise hotelliketiga uue üürniku näol tegu on, peaks selguma paari kuu jooksul, läbirääkimised on käimas mitmega, seejuures ka nendega, kes siinsel turul veel esindatud ei ole.

"Mõned on juba hotellid olemas Tallinnas, mõnel veel ei ole," ütles Karpov.

Renoveerimistööd peaksid algama kohe järgmise aasta algusest.

"Meie huvi on, et üsna pea, kui Postimees Grupp on välja kolinud, siis suudame loetud kuude jooksul töödega alustada," ütles Karpov.

Tööde peatöövõtjaga pole ka veel lepingut sõlmitud, kuid ehitaja hinnangul peaks rekonstrueerimistööd võtma aega 12-14 kuud.

Fausto Capitalile kuulub ka Sossi mäele rajatav Fahle Pargi ärikvartali arendus, kuhu Postimees Grupp aasta lõpus kolib.