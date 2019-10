Briti peaminister taotleb uut lühikest vaheaega parlamendi töös

Vaheaeg peaks kestma 8.-14. oktoobrini. Vaheaeg tähendab, et ära jäävad parlamendi istungid 9. ja 10. oktoobril.

Ametkonna info kohaselt annaks vaheaeg valitsusele aega seadusandluse ettevalmistamiseks.

Parlamendi töö peatamine uue istungjärgu eel on tavaline ja seda on kombeks teha peaaegu igal aastal. Sügisel on see iseäranis tavaline, kuna septembris ja oktoobri algul peavad erakonnad reeglina oma aastakongressi.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker hoiatas kolmapäeval Johnsonit, et Londoni uutes lahkumisleppe ettepanekutes on "probleemseid punkte", mille kallal tuleb lähipäevil veel töötada.

Juncker "tunnustas positiivseid edasiliikumisi" mõnedes ettepanekutes, mis Johnsoni valitsus kolmapäeval Euroopa Liidule esitas, ning kiitis peaministri püüdlusi Brexiti-kõnelusi edasi viia.