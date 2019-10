Ratasel tuli Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" vastata küsimusele, miks on 2020. aasta riigieelarves Linnahallile ette nähtud null eurot. Ratas vastas, et järgmise aastaga on probleem, et Euroopast pole saadud riigiabi luba.

"Riigieelarve strateegias on aga Linnahall sees 40 miljoni euroga. Probleem järgmise aastaga on see, et me pole riigiabi luba kätte saanud. Ehk kopp ja kellu ei välgu sellepärast tuleval aastal, kuna me ootame veel Euroopast riigiabi luba," vastas Ratas.

Samas lubas Ratas lähinädalatel Linnahalli osas uudiseid, kuna valitsuskabinet hakkab seda teemat kultuuriminister Tõnis Lukase ettepanekul arutama.

"Kultuuriminister plaanib välja tulla uue initsiatiiviga, mida ka rahvusooper Estonia on ise rääkinud, et Linnahalli saali võiks tuua suure ooperi. See teema võetakse lähinädalatel kabinetinõupidamisel üles koostöös Tallinna linnaga, kellele Linnahall kuulub," lubas Ratas.

Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe on öelnud, et kuivõrd Estoniale uut ooperimaja tõenäoliselt ei ehitata, siis oleks see funktsioon mõistlik anda hoopis rekonstrueeritavale Linnahallile.

Tänavu kevadel vastu võetud riigieelarve strateegias (RES) 2020-2023 on kirjas, et Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha arendamiseks investeeritakse kogusummas 40 miljonit eurot Tallinna Linnahalli rekonstrueerimiseks rahvusvaheliseks konverentsikeskuseks. RES-i on plaanitud 20 miljoni eraldamine 2021. aastal ja teise 20 miljoni eraldamine 2022. aastal.