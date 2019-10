Põlissoomlane tahab Eesti-Soome viinaralli lõpetamiseks sooduspiirkondi

Põlissoomlaste erakonda kuuluva Wihoneni idee kohaselt võiks katseliselt alandada alkoholimaksu majanduslikult raskesse seisu sattunud Soome omavalitsustes. Näiteks tema enda kodumaakonnas Põhja-Karjalas on Soome kõrgeim tööpuudus.

Wihonen rõhutab Soome ringhäälingule Yle antud intervjuus, et idee on veel toores ja see ei ole tema erakonna algatus.

Soome rahandusministeerium ja terviseamet suhtuvad rahvasaadiku mõttesse ettevaatlikult. Selline katsetus nõuaks muuhulgas Euroopa Liidu heakskiitu ja selle saavutamiseks oleks vaja väga tugevat põhjendust, ütlevad asjatundjad.

Soome õlletootjate liidu uuring näitab, et võrreldes muu Euroopaga on Soomes alkohol väga kõrgelt maksustatud. Näiteks 4,7 kraadi kange õlle liitri pealt tuleb maksta riigile 1, 72 eurot.