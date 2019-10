USA president Donald Trump hoiatas esmaspäeval, et Türgit ootavad sissetungi eest Süüria põhjaossa kohesed sanktsioonid, kuid andis ühtlasi mõista, et Washington soovib vältida relvakonflikti Ankaraga.

"Tulekul on suured Türgi-vastased sanktsioonid!" ütles Trump Twitteris pärast Türgi rünnakute hoogustumist Süüria kurdide vastu nädalavahetusel.

Ühtlasi oletas Trump, et kurdid üritavad tõmmata Ühendriike laiemasse konflikti ning väitis, et nad on sihilikult vabastanud äärmusrühmituse ISIS vange, "et me konflikti sekkuksime".

"Kas inimesed tõesti usuvad, et me peaksime minema sõtta NATO liikme Türgiga?" küsis Trump. "Needsamad inimesed, kes meid Lähis-Ida jamasse tõmbasid, on inimesed, kes kõige rohkem tahavad sinna jääda!"

Trump andis nädalavahetusel korralduse tuua Süüria põhjaosa piirialalt ära umbes tuhat USA sõdurit.

"Ameerika sõdurid võivad jääda kahe edasiliikuva armee vahele, see olukord on äärmiselt talumatu," ütles Ühendriikide kaitseminister Mark Esper pühapäeval teleusutluses.

Türgi eitab ISIS-e vanglapõgenemise seotust pealetungiga

Türgi lükkas esmaspäeval tagasi väited nagu oleks pealetung Süüria põhjaosas võimaldanud ISIS-e vangidel kinnipidamiskeskustest põgeneda ning väitis, et Süüria kurdid tühjendasid vanglad sihilikult.

"Meie tegevusalal on ainult üks Islamiriigi vangla ning oleme näinud, et selle tühjendas YPG (kurdi rahvakaitseüksused)," ütles Türgi kaitseminister Hulusi Akar ajakirjanikele. "Selle kohta on olemas fotod ja filmid," lisas minister vanglat nimetamata.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ründas esmaspäeval "desinformatsiooni", mille kohaselt Türgi pealetung kurdi vägede vastu andis pühasõdalastele võimaluse põgeneda.

"See on desinformatsioon, mille eesmärk on Ameerikat ja läänt provotseerida," ütles president päevalehe Hürriyet teatel.

Kurdi võimud teatasid pühapäeval, et Türgi pommirünnakute tõttu põgenes Ain Issa vanglast 800 IS-i võitlejate pereliiget.

Kinnipeetute sugulased Prantsusmaal on aga väitnud, et naisi ja lapsi sundisid laagrist lahkuma kurdidest valvurid.

EL mõistis hukka Türgi pealetungi Süürias

Euroopa Liidu liikmesriigid mõistsid esmaspäeval hukka Türgi pealetungi Süürias, kuid ühenduse välisministrid ei kehtestanud Ankara suhtes EL-i tasandi relvamüügiembargot.

Ühtlasi avasid EL-i välisministrid Luxembourg'i kohtumisel tee sanktsioonide kehtestamisele Türgi suhtes seoses puurimistöödega Küprose rannikul.

"EL mõistab hukka Türgi sõjategevuse, mis õõnestab tõsiselt kogu regiooni stabiilsust ja julgeolekut," märkisid välisministrid ühisavalduses.

Mitme EL-i riigi välisministrid olid hommikul kohtumisele saabudes Türgi sõjalise sissetungi Põhja-Süüriasse juba hukka mõistnud.

Blokk võttis teadmiseks osa liikmesmaade, teiste seas Prantsusmaa ja Saksamaa otsuse peatada relvaeksport Türgile, kuid ei kehtestanud blokiülest embargot. Ministrid leppisid kokku, et liikmesriigid peaksid pöörama tähelepanu olemasolevale relvaeksporti puudutavale ühispoliitikale, mille üks klausel märgib, et relvaeksporti ei tohiks heaks kiita olukorras, kus see võib "panustada regionaalsesse ebastabiilsusse".

Lisaks kiitsid välisministrid heaks legaalse sanktsioonide raamistiku loomise seoses Türgi nafta- ja gaasipuurimisega Küprose rannikul.

"Arvestades Türgi ebaseadusliku puurimistegevuse jätkumist Vahemere idaosas, kinnitavad välisministrid täit solidaarsust Küprosega," märkisid ministrid ühisavalduses. "Nõukogu leppis kokku piiravate meetmete režiimi raamistiku loomises füüsiliste ja juriidiliste isikute vastu, kes on vastutavad või seotud ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas."

Ametnik: USA sõdurid Süüria põhjaosas said käsu riigist lahkuda

Kõigile Süüria põhjaosas viibivatele USA sõduritele on antud käsk Türgi sõjalise pealetungi valguses Süüriast lahkuda, ütles Ühendriikide ametnik esmaspäeval.

Süüriast lahkub umbes 1000 Ühendriikide sõdurit, jättes riigi lõunaossa Al-Tanfi baasi maha vaid umbes 150-mehelise väekontigendi, ütles ametnik päev pärast USA presidendi Donald Trumpi otsust evakueerimine läbi viia.

"Me viime käsku ellu," ütles ametnik AFP-le.