Venemaa: Manbij on täielikult Süüria režiimivägede kontrolli all

Damaskuse liitlane Venemaa teatas teisipäeval, et Süüria valitsusväed võtsid Türgi piiri lähedal asuva Manbiji linna täielikult enda kontrolli alla.

"Süüria valitsusel on täielik kontroll Manbiji ja seda ümbritsevate asulate üle," teatas Vene kaitseministeerium avalduses.

Süüria riiklik uudisteagentuur SANA teatas esmaspäeval valitsusvägede sisenemisest Manbiji, mis on kurdide sõjaväenõukogu valduses.

Süüria väed sisenesid piirkonda kokkuleppel kurdidega, et kaitsta piirkonda Türgi pealetungi eest. Süüria režiim saatis oma väed riigi põhjaossa paari päeva eest kokkuleppel kurdidega, kelle vastu Türgi alustas eelmisel kolmapäeval sõjalist operatsiooni.

Venemaa on Süüria presidendi Bashar al-Assadi liitlane ja osaleb alates 2015. aastast tema toetuseks sõjategevuses.

Kaitseministeeriumi teatel jätkavad Vene väed patrullimisi piki Süüria ja Türgi vägede vahelist kontaktjoont kahe riigi piirialal.

"Koostööd korraldab Türgi pool," ütles ministeerium.

Moskva eriesindaja Süürias Aleksander Lavrentjev ütles teisipäeval, et Vene väed hoiavad ära Türgi ja Süüria kokkupõrked.

"See oleks lihtsalt lubamatu... Ja sellepärast me ei lase me sel loomulikult sündida," ütles Araabia Ühendemiraate külastavat Vene presidenti Vladimir Putinit saatev Lavrentjev Abu Dhabis.

Ta kinnitas, et Türgi ja Süüria ametnikud on konflikti vältimiseks omavahel kontaktis. "Läbirääkimisi peetakse reaalajas."

USA juhitav koalitsioon kinnitas Manbijist lahkumist

Süürias ja Iraagis äärmusrühmitusega ISIS võitlev USA juhitav koalitsioon kinnitas teisipäeval lahkumist Manbiji linnast Süüria põhjaosas pärast seda, kui Venemaa teatas linna langemisest Süüria vägede kätte.

"Koalitsiooniväed viivad läbi teadlikku taandumist Süüria kirdeosast. Me oleme Manbijist lahkunud," ütles koalitsiooni pressiesindaja.

Manbiji asub umbes 30 kilomeetri kaugusel Türgi piirist ning see oli kurdide kontrolli all alates 2016. aasta augustist, kui kurdi väed tõrjusid koalitsiooni toel linnast ISIS-e võitlejad.

USA kaitseminister Mark Esper teatas pühapäeval, et USA toob Süüria põhjaosas viibivad tuhatkond sõdurit piirkonnast ära, ning esmaspäeval teatas Washington, et nad lahkuvad riigist, jättes Süüria lõunaossa Al-Tanfi baasi maha 150-mehelise väekontingendi.