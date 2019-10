USA võib Süüriast täielikult lahkuda

Ühendriikide relvajõud võivad kasvavas kaoses ja märkide tõttu, et Türgi sissetung võib viia ulatuslikuma sõjani, Süüriast täielikult lahkuda.

Kaitseminister Mark Esper ütles pühapäeval, et president Donald Trump on andnud käsu Ameerika sõdurite äratoomiseks Süüria põhjaosast "nii turvaliselt ja kiiresti kui võimalik".

Minister ei öelnud, et Trump on käskinud väed kogu Süüriast ära tuua, kuid rõhutas, et administratsioon kaalub võimalikke variante.