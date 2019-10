Anna Bogatšova peeti kinni USA soovil, märkis RIA Novosti oma allikale viidates. Hiljem edastas Interfax Venemaa saatkonnale viidates, et naine on juba tagasi vabadusse pääsenud.

Bogatšova on üks paljudest Venemaa kodanikest, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid kehtestasid käesoleva aasta märtsis sanktsioonid pahatahtliku kübertegevuse eest.

Naise puhul on teada, et 2014. aastal töötas ta lühiajaliselt Vene ettevõttes Internet Research Agency, mida lääneriikide meedias on nimetatud "trollivabrikuks" ning mida süüdistatakse kübersekkumises USA 2016. aasta valimistesse.