USA, Valgevene taastavad diplomaatilised esindused suursaadiku tasemel

Ühendriikide välisministeeriumi tippametnik David Hale kohtus Minskis Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenkoga ajal, mil Washington üritab temaga suhteid siluda.

USA suursaatkond kirjutas pärast kohtumist teates, et Hale'i sõnul on USA-Valgevene suhted "ajaloolisel lahkteel". "Mul on au teatada, et oleme valmis järgmise sammuna meie suhete normaliseerumises vahetama suursaadikuid," lausus ta.

Hale ei öelnud millal 2008. aastal mõlemast pealinnast ära toodud suursaadikud sinna naasevad.

USA tõi oma suursaadiku Minskist ära sanktsioonide pärast puhkenud tüli tõttu. Minskile kehtib rida lääneriikide sanktsioone, sest inimõiguste olukord on Valgevenes kehv ja vabu valimisi seal ei toimu.

Lukašenko on üks Venemaa presidendi Vladimir Putini tähtsaimaid liitlasi ning suhete paranemine Washingtoniga toimub ajal, mil Kreml survestab Minskit tihendama sidemeid Venemaaga.

Teisipäeval toimunud kõnelustel ütles Lukašenko, et tahab suhteid Washingtoniga parandada. "Me teeme kõik, et meie suhted areneksid," lausus ta oma kantselei avaldatud teates.

Hale'i visiidile eelnes augustis USA tollase riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoni käik Valgevenes. Selle külastuse eesmärk oli parandada Washingtoni ja Venemaa lähedase liitlase Minski suhted. Lukašenko ütles tollal, et tahab avada suhetes Washingtoniga uut peatükki.