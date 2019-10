Türgi on pannud oma NATO liitlased ebamugavasse olukorda. Nende rünnakud ISIS-e vastu sõdida aidanud kurdide aladele Süürias Türgi piiri ääres on toonud kaasa rahvusvahelise pahameele. Nii tuligi NATO peasekretäril pärast neljapäevaõhtust kaitseministrite arutelu tõdeda, et liitlased on eri meelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saksamaa ettepanekusse luua rahvusvaheline turvatsoon suhtusid teised NATO riigid ettevaatliku toetusega.

"Tervitan seda, et NATO liitlastel on ideid ja ettepanekuid, kuidas tegutseda väga keerulises olukorras Põhja-Süürias. Lõpuks on vaja poliitilist lahendust ja sellepärast me toetame ÜRO pingutusi leida poliitiline lahendus," ütles peasekretär Jens Stoltenberg.

Eesti kaitseminister Jüri Luik valis Türgi rünnakutest rääkides samuti sõnu, öeldes et Türgi on meie liitlane, kuid nende tegevus tekitab muret.

"Eesti on tegelikult ühinenud väga mitme Euroopa Liidu avaldusega, mis puudutavad olukorda Põhja-Süürias, kaasa arvatud Türgi tegevust, ja Eesti on kutsunud üles lõpetama sõjalist tegevust Põhja-Süüria territooriumil. Selles mõttes on meie positsioon täiesti selge," rääkis Luik.

Luige sõnul näeb Eesti probleeme ka USA kiirustades lahkumises kriisikolletest ning Türgi ja Venemaa värskes koostöös Süürias.

Üks oluline teema kaitseministrite kohtumisel oli aga sidevõrkude ja tuleviku 5G võrkude turvalisus. NATO riigid kohustuvad hindama selliseid riske, sealhulgas omandist tulenevaid riske.

Kui Stoltenberg ei nimetanud Hiinat, siis USA kaitseminister Mark Esper tegi seda valjuhäälselt.

"Hiina telekommunikatsiooni ettevõtted on tihedalt seotud Hiina Kommunistliku parteiga ja neil on õiguslik kohustus pakkuda valitsusele tehnilist tuge. NATO liitlased peavad hoolikalt kaaluma pikaajalisi riske ja oma valikuid seoses 5G sidevõrkudega," rääkis Esper.