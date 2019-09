USA eriesindaja Ukrainas Volker lahkus ametist

USA esindajatekoda oli varem päeval teatanud, et soovib kuulata Volkeri ütlusi president Donald Trumpi tagandamisjuurdluse käigus.

Välisminister Mike Pompeo kaitses päev varem USA diplomaatide samme Ukraina suunal pärast teateid, et üks saadik korraldas väidetavalt kontakte seoses presidentide skandaali põhjustanud telefonivestlusega.

Telekanal NBC teatas mõni aeg varem, et Volker viis ühe Kiievi ametniku kokku Rudy Giulianiga, kes on Trumpi advokaat.

Giuliani on käilakuju nende seas, kes nõuavad, et Kiiev uuriks Trumpi demokraadist rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunter Bideni tegemisi Ukrainas. Nõudmise kriitikute arvates on see Trumpi katse leida kompromiteerivaid andmeid presidendiks pürgiva Bideni kohta.

"Minu teada ja selle põhjal, mida ma seni näinud olen, on kõik välisministeeriumi ametnike sammud olnud täiesti kohased," ütles Pompeo ajakirjanikele.

Kõik lävimised olid "kooskõlas eesmärkidega, mis meil on olnud" suhete tugevdamises Ukraina uue presidendi Volodõmõr Zelenskõiga ning tema eesmärgiga "lõpetada korruptsioon Ukrainas", lisas välisminister.

"Loodame, et saame teda aidata selle teostamisel. See oleks hea Ukrainale, see oleks hea Euroopale ning annaks tähtsatel viisidel tagasilöögi ka Venemaale," ütles ta.

USA kongressi esindajatekoda avalikustas neljapäeval kärbitud versiooni kaebusest, milles üks vilepuhuja ütles, et Valge Maja üritas varjata president Trumpi ja Zelenskõi skandaalset telefonikõnet.