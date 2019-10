Kurt Volker andis seoses Trumpi-uurimisega esindajatekojas tunnistusi

Endine USA eriesindaja Ukraina küsimustes Kurt Volker andis neljapäeval esindajatekojas tunnistusi, öeldes, et ei olnud isiklikult seotud president Donald Trumpi jõupingutusega veenda Ukraina liidrit uurima Joe Bideni poja suhteid Ukrainas.

Volker ütles, et hoiatas ukrainlasi hoidma eemale Ameerika poliitikast.

Volker andis ligi 10 tundi tunnistusi. Terve päeva kestnud kuulamine on esimene ilmselt paljude seast, mida on kavas teha välisministeeriumi ja teiste ametnikega.

Esindajatekoja uurijad tahavad aru saada, kas need ametnikud mängisid mingit rolli või kas neil on rohkem infot Trumpi jõupingutuste kohta avaldada Ukraina presidendile survet USA endist asepresidenti Joe Bidenit kahjustava info saamiseks.

Välisministeeriumi teatel kinnitas Volker, et aitas kaasa Zelenski nõuniku kontaktile Trumpi advokaadi Rudy Giulianiga, seda ukrainlase palvel. Giuliani on omakorda öelnud, et tal oli tihe kontakt Volkeriga.

Volker ütles neljapäeval uurijatele, et ta hoiatas Giulianit, et too ei toetuks Ukraina endise peaprokuröri Juri Lutsenko käest tulevale informatsioonile.

Giuliani on mänginud keskset rolli Trumpi jõupingutustes algatada Ukrainas korruptsioonijuurdlus Bidenite tegevuse suhtes.

Volker astus ametist tagasi reedel, päev pärast seda, kui USA esindajatekoda teatas, et soovib kuulata tema ütlusi Trumpi tagandamisjuurdluse käigus, mis on seotud 25. juulil aset leidnud telefonikõnega kahe presidendi vahel.