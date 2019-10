Tunnistus: eksnõunik Bolton kurtis Trumpi advokaadi tegevuse üle

New York Timesi, NBC ja Fox Newsi kohaselt ütles Hill kongressi komitee ees tunnistusi andes, et Bolton soovitas tal riikliku julgeoleku nõukogu juristile teada anda, et Trumpi isiklik advokaat Rudy Giuliani on koos Valge Maja personaliülema Mick Mulvaneyga "keetmas kokku" mitteametlikku operatsiooni, millel võivad olla juriidilised tagajärjed, vahendas Axios.

"Ma ei hakka olema osaline mingis narkotehingus, mida Rudy ja Mulvaney kokku keedavad," oli Bolton Hilli sõnul öelnud.

See ei olnud esimene kord, kui Bolton tookord Valge Maja Venemaa küsimuste nõunikule Hillile Giuliani tegevuse üle kurtis. "Giuliani on nagu käsigranaat, kes kõik lõpuks õhku laseb," märkis pikka aega vabariiklaste administratsioonides välispoliitikaga tegelenud Bolton.

Venemaa küsimuste ekspert Hill lahkus ametist valges Majas käesoleva aasta augustis. Esindajatekoja komiteede ees andis ta tunnistusi seoses Demokraatliku partei rahvasaadikute poolt algatatud Trumpi tagandamisjuurdlusega, mis lähtubki süüdistustest, et USA president survestas välisriiki algatama juurdlusi demokraatide presidendikandidaadiks pürgiva Joe Bideni ja viimase poja Hunter Bideni vastu. Sisuliselt on kriitikute hinnangul tegemist olukorraga, kus USA president survestab välisriiki, et viimane tema huvides USA valimistesse sekkuks.

Umbes 10 tundi kestnud kuulamisel tunnistas Hill ka seda, et oli korduvalt vastu sellele kampaaniale, millega kutsuti tagasi senine USA suursaadik Ukrainas Marie Yovanovitch.

Yovanovitch ise andis esindajatekomiteede eest tunnistusi reedel.

Boltoni vallandas Trump septembri alguses. Bolton omakorda eitas vallandamist ning märkis, et sisuliselt lahkus ta omal soovil.

Giuliani omakorda tunnistas esmaspäeval, et ta sai konsultatsiooni eest 500 000 dollarit firmalt, mille asutajaks on ukraina-ameerika ärimees Lev Parnas, kelle USA võimud eelmisel nädalal poliitilise kampaania finantsreeglite rikkumises süüdistatuna kinni pidasid. USA meedia andmetel uurivad prokurörid praeguseks ka seda, kas Giuliani rikkus Ukrainas Trumpi rivaalide kohta mustavat materjali otsides lobitööseadust.