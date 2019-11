Keskkonnamõju hindamine algatatakse lähtuvalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest ja Ehitusseadustikust ning maanteeameti peadirektori käskkirja alusel.

Väike ringtee vähendaks liiklust Tallinna linna lähistel Tartu maanteel, Mõigus ja Peetri alevikus ning Ülemiste liiklussõlmes, jagades liiklust ennetavalt eri suundades, muudaks Tartu maantee linna sisenemise ohutumaks, annaks alternatiivi Tallinna linna sisenemisel suurõnnetuse korral ja võimaldades Rae valla põhjapoolsetel elanikel suunduda Tallinnasse alternatiivteid mööda, märgib maanteeamet oma teavituskirjas.

Väike ringtee kulgeks Viljandi maantee ja Valdeku tänava ristmikust ümber Ülemiste järve, läbides Järveküla ja Peetri asulaid. Tartu maanteega ristumise järel peaks ringtee kulgema Tallinna lennujaama radade alt tunnelist Smuuli teeni ning raudteeviadukti järel jõudma Peterburi maanteeni.

"Projekt on siiski veel väga algusfaasis ning trassi täpne kulgemine on lahtine," rõhutas maanteeameti projektijuht Margus Viiklepp teisipäeval ERR-ile. Tema sõnul võtab keskkonnamõjude hindamine seaduse kohaselt aega vähemalt 18 kuud ja seda teeb keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko.

Ringtee projekti põhiline alltöövõtja on Reaalprojekt koos bürooga Novarc.

Keskkonnauuringute vajadus selgitatakse välja keskkonamõju programmi koostamise käigus.

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa ja selle eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks. KMH tuleb alati teha keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral ehk Tallinna väikse ringtee puhul on kriteeriumiks, et ehitatav neljarajaline tee on pikem kui kümme kilomeetrit.

KMH-ga seotud kulud tasub arendaja.