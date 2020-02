Tallinn ootab Peterburi tee rekonstrueerimisel jätkuvalt riigilt tuge

Projekteerimise ettevalmistustöödega tahab linn alustada juba käesoleval aastal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Projekteerimistingimuste ettevalmistamiseks eraldi eelarvet me ei vaja. Seda saab teha kommunaalameti reast, aga järgmisest aastast tuleb kindlasti ka eelarvesse ette näha eraldi vahendeid," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Kogu rahasumma, mis kulub Peterburi tee rekonstrueerimiseks Väo ritsmikust Smuuli teeni, on praegu raske kokku arvutada.

"Lõplik summa selgub siis, kui on valmis projekt. Tänaseks me lähtume sellest, et maksumus võiks olla umbes 40 miljonit, aga kahe aasta jooksul projekteerimise käigus võib tekkida ka teine summa ja suurem summa," tõdes Kõlvart.

"Varasemate projektide - Ülemiste, Reidi tee, Haabersti - maksumuste najal saab alati arvamusi ja spekulatsioone teha, aga 40 miljonit ja üles on kindlasti reaalne," ütles majandusministeeriumi transpordi arengu- ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan.

Linn ja riik on aastaid vaielnud selle üle, kas osa olulise tähtsusega linna teedest peaksid kuuluma riigiteede nimekirja. Üheks neist on ka Peterburi tee. 2014. aastal tegi linn selle ettepaneku majandusministeeriumile.

Kuna ministeerium seda ei rahuldanud, siis pöördus linn kohtusse. Esimese- ja teise astme kohus linna kaebust erinevatel põhjustel ei rahuldanud. Riigikohus ei võtnud Tallinna kassatsioonikaebust menetlusse ja sellega lõppesid vaidlused kohtus.

Kõlvart leiab siiski ka nüüd, et Peterburi tee on rahvusvaheline maantee ja linn ootab, et riik rahastaks või kaasrahastaks selle tee ehitust.

"Ideaalis riigi osalus võiks olla suurem kui linna osalus, aga ma arvan, et täna on sellest veel vara rääkida," ütles Kõlvart.

"See, et projekti rahastada, peaks jõudma selleni, et meil oleks projekt, me teaksime maksumust ja siis me saaksime rääkida juba täpsematest asjadest," kommenteeris Gailan.