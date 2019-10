FT: Hiina plaanib Hongkongi liidri Carrie Lami välja vahetada

Seni on Hiina keskvalitsus Lami ja Hongkongi politseid toetanud, nimetades meeleavaldajaid mässajateks ja mõistes vägivalla hukka, vahendab AFP. Ent Financial Times kirjutas anonüümsetele allikatele viidates, et nüüd on Hiina valitsuses küpsenud plaan Lam ajutise juhi vastu välja vahetada. Enne soovitakse aga allikate sõnul oodata ära olukorra rahunemine Hongkongis, et ei jääks mulje, nagu alistuks Peking vägivallale.

Lami esindajad pole ajalehe kommentaaripalvele seni vastanud.

Rahutused Hongkongis on kestnud nüüdseks 20 nädalat ning iga kuuga on kokkupõrked intensiivistunud. Poliitilist lahendust olukorrale seni ei paista.