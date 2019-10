Kingo vastas meediaettevõtetele, et nende ettepanekus luua Eesti Posti ja Express Posti koostöös ühine ettevõte ei ole arvestatud, et AS Eesti Post on ka universaalse postiteenuse osutaja.

"Nimelt lisaks perioodika kandele on vaja viiel päeval nädalas teha ka universaalset postiteenuse kannet. Express Postil sellist kohustust ei ole, seega peaks Eesti Post saatma ikka välja kaks postiljoni," märkis Kingo.

Kingo meenutas ka, et juba 2011. aastal keelas konkurentsiamet Eesti Posti ja Express Posti baasilt ühisettevõtte loomise perioodika kojukandeks, kuna sellise tehingu tulemusena kuuluks AS Expres Post AS-i Eesti Post valitseva mõju alla konkurentsiseaduse tähenduses.

"Praegu osutab linnades kojukandeteenust kaks ettevõtet (Eesti Post ja Express Post - toim) ning seeläbi tagatakse konkurentsi toimimine. Kui moodustada kahe tegutseva ettevõtte baasilt üks ettevõte, kaoks konkurents ja tekiks valitseva turujõuga ettevõte," põhjendas Kingo.

Kingo kirjutas ka, et Eesti Posti poolt meediaettevõtetele pakutud 11,1-protsendiline hinnatõus ei kata, vaid ainult leevendab riikliku postiettevõtte kahjumi suurust.

"11,1-protsendilist hinnatõusu arvestades saab Eesti Post järgmisel aastal meediafirmadelt mahulangust arvestava prognoosi järgi 334 000 eurot lisatulu. Samal ajal kavandab Eesti Post oma esmatasandi töötajate palgatõusu. Kui võtta need töötajad, kes kõige otsesemalt on seotud perioodika koju viimisega, siis nende viieprotsendine palgatõus maksab ettevõttele umbes 650 000 eurot. See on hädavajalik kulu, mida ettevõte ei saa edasi lükata, sest juba praegu on keeruline kirjakandjate leidmine mitmetesse piirkondadesse."

Kingo kirjutab ka, et tegelikult maksab riik juba praegu pea poole perioodika kättetoimetamise kuludest.

"Perioodika kulud moodustasid 2018. aastal kokku 7,8 miljonit eurot. Meediafirmad tasusid Eesti Postile läbi teenusearvete 4,1 miljonit, riik lisas dotatsioonina 1,3 miljonit ja AS Eesti Post läbi teenusekahjumi veel omapoolse toetusena 2,4 miljonit. See tähendab, et juba praegu maksab riik pea poole perioodika kättetoimetamise kuludest," märkis Kingo.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk kutsus kolmapäevaks kokku meediaväljaannete kojukande probleemistikule keskenduva ümarlaua. Koka sõnul arutatakse koos asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatega lahendusi ajakirjanduse kodukande probleemile, mis tõusis aktuaalselt päevakorda seoses Eesti Meediaettevõtete Liidu avaliku pöördumisega.

Pöördumises soovitas Eesti Meediaettevõtete Liit ajalehtede kojukande probleemi ühe lahendusena luua Express Posti ja Eesti Posti koostöös ühise firma, mis linnades kojukannet osutaks. Liit palus ka 11,1-protsendise kande hinnatõusu edasilükkamist.