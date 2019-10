Maaeluminister Mart Järvik (EKRE) jäi endale kindlaks ja kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tema sai infot listeeriapuhangu kohta läbi ministeeriumi infosüsteemi.

"Mina sain info süsteemist ehk ministeeriumi majast ja meie allasutusest VTA-st kirja vastusena augustis. Ja ma ei ole eksinud, selle info ma nii ütlesin. Teadsin avalikkuse kaudu, et mingi probleem on. Kirjutasin juulis küsimused ja vastus on saabunud 8.oktoobri seisuni, kuhu tõi VTA direktor kogu selle loo," ütles Järvik.

Järviku sõnul kirjutas ta küsimused juuli lõpus ja see oli kirjutatud meedias kuuldu põhjal, mitte aga ametkonna kaudu. "Aga ei meie maja ametnikud ei rääkinud sellest ega VTA. Nüüd tuleb VTA juhilt mulle regulaarselt igast juhtumist regulaarselt meiliteade. Sinnamaani ei tulnud," lausus ta.

Taust

Mart Järvik (EKRE) väitis hiljuti avalikkusele, et ta kuulis M.V. Wooli kalatehase listeeriapuhangust esimest korda augustis. ETV saade "Pealtnägija" tõi välja, et minister Järviku jutus on tõsiseid vastuolusid.

Nimelt saatis minister juba juulis Veterinaar ja Toiduametile põhjaliku kirja, kus pärib muuhulgas aru, miks on M.V.Wooli tehase suhtes võetud kasutusele karmid listeeriavastased meetmed.

Kolmapäeval lõppes Kert Kingo karjäär väliskaubandus- ja it-ministrina, sest ta jäi vahele riigikogu ees oma nõuniku kohta valetamisega. 8. oktoobril ütles maaeluminister Mart Järvik ETV "Esimeses stuudios", et sai avalikkust raputanud listeeriapuhangust teada alles augustis.

"Rohkemat ma ei tea, ma olen õnnelik, et sellest mulle teatati, sest kui märtsikuus alanud case käis augustikuuni, siis mina kuulsin sellest asjast esimest korda üldse. Minul see info puudus, ja millegipärast seda infot edasi ei antud," ütles Järvik.

Vastuoluline kiri

Telesaade "Pealtnägija" tõi aga esile, et Järvik saatis juba 26. juulil 19 küsimusega kirja veterinaar- ja toiduametile (VTA). Kuidas saab minister öelda, et ta sai bakteripuhangust teada alles augustis kui küsis kaks nädalat varem oma allasutuselt, kas karmid listeeriavastased nõuded M.V.Wooli suhtes on seaduslikud, põhjendatud ja õigesti kaalutletud. Samuti väitis minister 8. oktoobril, et ta ei ole näinud dokumente, mis näitaksid mitmekordselt ületatud listeeria piirmäärasid.

"Mina ei ole selliseid proovi vastuseid näinud, kus on viiekordselt ehk 500 ühikut nagu te praegu väidate," lausus Järvik.

Ometi saatis VTA sellekohase raporti ministrile 7. augustil vastuseks Järviku enda põhjalikule päringule.

Helme: Järvik ei valeta

"Aktuaalne kaamera" küsis EKRE esimehelt Mart Helmelt valitsuse pressikonverentsil, kas maaeluminister hämab, valetab või ei loe ta rahvusvahelise skandaali ja inimeste hukkumise kaasa toonud listeeriapuhangut puudutavat kirjavahetust oma allasutusega.

"Minister Järvik ei valeta. Minister Järvik ei ole saanud kogu aeg VTA-lt adekvaatset informatsiooni. VTA ei ole informeerinud ministrit nii nagu allasutus peaks seda tegema. Seetõttu on minister Järvik aeg-ajalt esitanud seisukohti, mis ei ole täie informatsiooniga varustatud. Minister Järvik ei valeta. Küll näen ma aga seda, et ERR püüab üles kütta järjekordset hüsteeriat just nagu valetavate ministritega. Laske ministril töötada," ütles Mart Helme.

Pikemast intervjuust "Aktuaalse kaameraga" Mart Helme keeldus.

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles, et minister peab jääma ausaks. "Loomulikult minister peab jääma ausaks. Kui minister teadis mingit infot eelnevalt, ei saa ta öelda, et ta seda ei teadnud," lausus Ratas.

Küsimusele, kas Ratasel on ministri suhtes usaldus säilinud vastas ta, et ta kindlasti arutab seda teemat Mart Järvikuga.