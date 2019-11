Indrek Halliste kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et etteheiteid ministril talle ega temal ministrile ei olnud.

"Tegemist oli tavapärase töökohtumisega ja põhiteema, millest me täna rääkisime, oli see, kuidas asutuste ehk ministeeriumi, ministri ja veterinaar- ja toiduameti koostööd parendada, kuidas info paremini liikuma saada ja mida me sellest loost õppisime ja kuidas edasi minna sellega," rääkis Halliste.

"Meil etteheiteid küll teineteisele ei olnud, pigem me keskendusime tulevikule," lisas ta.