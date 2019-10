Riik plaanib hakata uurima fosforiidi kaevandamise võimalusi Lääne-Virumaal. 1980-ndate lõpus tõi seesama soov kaasa fosforiidisõja. Hetkel pole riigikogu fraktsioonid veel konkreetseid seisukohti kujundanud, küll aga on rahvaesindajad valmis jagama isiklikke arvamusi.

"Seda, et seda tahab uurida riik, on tervitatav. Siin mõned aastad tagasi oli probleem selles, et üks eraettevõte tundis selle vastu huvi. Tema tahtis seda uurida eesmärgiga, et hiljem hakata kaevandama," ütles Siret Kotka-Repinski Keskerakonnast.

Isamaa fraktsiooni liige Siim Kiisler ütles, et kindlasti peame me teadma, millised loodusressursid meil on. "Ja kindlasti peame teadma, mis on tänapäevased võimalused neid kasutada. Aga esialgu me peame aru saama, mis meil üldse on. Et ükski teadmine ei ole kunagi kahjuks," sõnas Kiisler.

Ka EKRE fraktsiooni aseesimees Helle-Moonika Helme on sama meelt: "Mina olen küll veendunud, et me vähemalt peaksime teadma, mida ja kui palju ja kus meil midagi on. Uuring ei tähenda veel kaevandamist, seda tuleb meeles pidada."

Sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar on seda meelt, et fosforiidiga seonduvad tegevused on tänase teadmise juures keskkonnale vägagi ohtlikud. Teisalt on vaja uuemaid teadmisi maavarade kohta. "Et oleks mingi kaasaegne teadmine sellest, mis meil üldse on ja kas on mingis tulevikus võimalik nende maavarade kasutamisest rääkida."

Kui uuringute vajalikkuse osas on rahvasaadikud ühel meelel, siis võimaliku kaevandamise osas ollakse skeptilisemad. Siret Kotka-Repinski sõnul jääb ta kaevandamise suhtes kindlasti eriarvamusele, sest tehnoloogiad ei ole selle küps, et hakata Lääne-Virumaal kaevandama.

Siim Kiisler rääkis, et enne tuleb kõik läbi kaaluda ja keskkonnamõjud hinnata. "Kindlasti ei saa tõmmata sellist automaatset joont ja öelda, et kui uuritakse, siis kaevandatakse. No ei ole see Eestis nii. Ei ole see Eesti seaduste järgi nii, ei ole see ka reaalse praktika järgi nii."

Helle-Moonika Helme lisas, et uurimine peaks olema riigi osalusel. "Riik siis uurib, riik ka kaevandab, riik ka realiseerib. Et kui me räägime kogu protsessist, siis kogu see tulu peab minema ikkagi riigi ja tema elanike hüvanguks."