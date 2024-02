Eesti Energia juht soovitas kaaluda fosforiidi kaevandamist

"Fosforiit – ilma selle maavarata inimkond hakkama ei saa ja meie jaoks on see küsimus, et peame aktsepteerima ja tulevikus mõtlema, et kas see et neid kuskil mujal kaevatakse, on parem kui me teeksime seda keskkonnasõbralikult Eestis ja luues sellest väärtust," vahendas Tallinna Tehnikaülikooli esindaja Durejko sõnu TTÜ veebiportaali Trialoog avamisel.

Durejko rääkis, et Eesti ühiskond vajab rohkem teaduspõhist lähenemist ning tõi näiteks Eesti kontekstis tundliku teema – fosforiidi. Maavaradega seotud küsimustest tuleb tema sõnul rääkida teadmispõhiselt.

"Kui ma vaatan täna otsustajaid, siis on väga palju õhinapõhisust ja emotsiooni, kuid ma ootaks rohkem analüüsi – näiteks, et mis tüüpi energia sobib Eestile kõige paremini. Mitte stiilis 'mina arvan, mina tunnen', vaid mis on põhjendatud valikud täna meie klimaatilises ja regionaalses kontekstis," ütles Durejko.

Ta lisas, et suurt pilti ja diskussioone jälgides näeb väga palju on usu- ja lobipõhist lähenemist tehnoloogiale. Kõik tehnoloogiad on olulised, kõigil on oma koht. Emotsioonivabalt saavad arvamuse öelda teadlased, rõhutas Eesti Energia juht.

Fosforiiti kasutatakse muuhulgas ka puhastusainetes, vee pehmendamiseks ja liitiumakude tootmiseks.

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) käivitas veebiplatvormi Trialoog, mis peaks ühendama ettevõtjad, avaliku sektori ja teadlased, et edendada Eestis innovatsiooni ja teadmistepõhisust. Portaali rahastab TTÜ, sellel on omaette toimetus, mis vastutab sisu loomise eest.

Portaali avaüritusel osalenud TTÜ teadlane Jarek Kurnitski rõhutas oma ettekandes, et Eesti väiksem inimeste arv võib olla eelis, kuna see soodustab suhtlust, koostööd ning ideede rakendamist. Kurnitski sõnul on majanduslanguse ajal vajalik leida uus majandusmudel ning selleks on vaja teadmistepõhist lähenemist ning teadlaste, erasektori ja avaliku sektori võrdset partnerlust, et teadmisi ühiskonnas rakendada.

Samas esinenud Euroopa Komisjoni tippametnik ja TTÜ nõukogu liige Maive Rute näeb Trialoogi olulise platvormina, mis toob esile teemasid nagu taastuvenergia, bioressursid ja ringmajandus, laiendades sellega infovälja ning tuues välja olulisi teadmisi, mis võivad muidu tähelepanuta jääda.