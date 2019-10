Riik loob paadunud liiklusrikkujatele veapunktisüsteemi

Selle aasta juunis toimunud liikluskomisjoni istungil andis majandus- ja taristuminister Taavi Aas maanteeametile ülesande teha ülevaade, kas on olemas seos õnnetustesse sattumisel korduvate liiklusrikkumistega. Maanteeamet analüüsis 2014.-2018. aasta rikkumisi ning selgus, et korduvrikkujad osalesid ligi viis korda sagedamini taas inimkannatanatuga liiklusõnnetustes kui need juhid, kes liiklusalaseid süütegusid toime ei pannud.

"Need numbrid ausalt öeldes jahmatasid," tõdes minister Aas. "Pärast seda analüüsi teame kindlalt, et peame tõsiselt mõtlema veapunktisüsteemi loomisele ning liikluskomisjon otsustas eile, et ministeerium töötab koos töörühmaga järgmise aasta sügiseks välja veapunktisüsteemi kontseptsiooni."

Veapunktisüsteemiga on võimalik distsiplineerida korduvate liiklusrikkumiste arvestussüsteemi kaudu juhte ning tulevikus peavad sellised juhid läbima rehabiliteerimistegevusi.

Liikluskomisjon vaatas otsa ka viimase 12 kuu olukorrale liiklusohutuses. Eelmise aasta oktoobrist selle aasta septembri lõpuni toimus Eestis kokku 1410 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 53 ja sai vigastada 1749 inimest. Võrreldes 2017. oktoobri ja 2018. aasta septembriga on õnnetuste arv vähenenud 4,8 protsenti, vigastatute arv 7,5 protsenti ja hukkunute arv 23,2 protsenti.