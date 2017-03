EMO-d hakkavad kergemaid patsiente tagasi saatma

Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer ütles kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil, et EMO-d on muutunud kohaks, kuhu on väga mugav tulla.

"Tulemus on paraku see, et EMO-d on koormatud patsientidega, kes ei peaks seal olema," tõdes Põlluveer.

Põlluveeri sõnul on küsimus selles, kas EMO-d tahavad head abi anda või jätta muljet heast abist. Ta märkis, et mõni patsient vaadatakse küll EMO-s üle, kuid paratamatult ei tegele temaga kindla valdkonna spetsialist.

Ta lisas, et kindlasti ei tasu inimestel järeldada, nagu edasipdi ei tasu EMO-sse enam edaspidi tulla. "Võib ikka tulla. Aga palume, et inimesed ei pane pahaks, kui neile öeldakse - teie seisund pole raske ega eluohtlik ja palutakse lahkuda ja pöörduda oma perearsti poole," rääkis Põlluveer.