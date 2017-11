Tillerson enne reisi Euroopasse: USA pühendumine NATO-le on kaljukindel

USA välisminister Rex Tillerson kinnitas enne järgmise nädala ringreisi Euroopas, et transatlantilistes suhetes pole midagi muutunud ning et Washingtoni pühendumine NATO-le on kaljukindel.

Teisipäeval Washingtonis Wilsoni keskuses peetud kõnes juhtis Tillerson tähelepanu "Trumpi administratsiooni uuele pühendumisele Euroopas pärast Barack Obama läbikukkunud suhete taastamist (reset) Venemaa suunal". Välisminister rõhutas, et USA pühendumine NATO-le on kaljukindel, vahendas Politico.

"Meie koos oma sõpradega Euroopas tunnistame aktiivset ohtu, mida kujutab taas esile kerkiv Venemaa," rääkis Tillerson. "See on põhjus, miks USA on tugevdanud oma heidutus- ja kaitsepühendumisi Euroopas läbi Euroopa heidutusmeetmete (European Deterrence Initiative - EDI), mille jaoks Trumpi administratsioon on taotlenud käesoleval aastal 1,4 miljardi dollari ulatuses lisarahastust."

Tillerson, kelle suhted Valge Majaga olevat USA meedia andmetel pingelised, tunnistas, et president Donald Trump on olnud NATO suhtes skeptiline. "Alliansid on mõttetud, kui nende liikmed pole suutelised või ei soovi oma kohustustest kinni pidada," lausus ta, kuid toonitas, et "USA on esimene, kes olemasolevatest kohustustest kinni peab", kui mõnd liikmesriiki peaks tabama rünnak.

"Me peame tugevdama NATO võimekust... Meil on tööd teha, kuid ma arvan, et meie sõnum Euroopale on see, et meie pühendumises teile pole olnud mingeid muutusi," rääkis USA välisminister. "Mitte midagi pole muutunud sellest hetkest 100 aastat tagasi, kui me otsustasime siseneda Esimesse maailmasõtta teie kaitseks - mitte midagi pole fundamentaalselt muutunud, need samad väärtused, mis meid seovad, on endiselt alles."