"Arvestades keerulist situatsiooni välispoliitikas pean õigeks seda, et riigid peavad pidama dialoogi ja lahti seletama oma seisukohti isegi siis, kui suhted on pingelised ja riikide vahel on palju lahendamata küsimusi. Dialoogi tähtsust näitas ka Eesti president Kersti Kaljulaid oma visiidiga Moskvasse," ütles Jufereva-Skuratovski teisipäeval ERR-ile.

Riigikogu teeb järgmisel nädalal otsuse ENPA Eesti delegatsiooni moodustamisest, delegatsiooni liikmeteks on esitatud Jufereva-Skuratovski Keskerakonnast, Jaak Madison Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) ning opositsiooni esindajana Eerik-Niiless Kross Reformierakonnast. Asendusliikmeteks esitati Indrek Saar Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja Raivo Tamm Isamaa fraktsioonist.

Riigikogu väliskomisjoni liige Jufereva-Skuratovski ütles, ENPA Eesti delegatsiooni esimene nõupidamine toimub 29. mail ja seal arutatakse, milline võiks olla delegatsiooni ühine seisukoht Venemaa hääleõiguse küsimuses. Samuti on kavas seda küsimust arutada ka väliskomisjoni istungil 24. mail.

Jufereva-Skuratovski sõnul tema juuni lõpus toimuvast ENPA istungist osa ei võta, kuna ta on sel ajal pikalt etteplaanitud õppereisil.

"ENPA Eesti delegatsiooni uue juhina ma kindlasti hakkan kaitsma Eesti huve Euroopa Nõukogus ja töötan selle nimel, et Eesti rahvusvaheline maine oleks alati tipus. Minu jaoks on ka olulised sellised põhimõtted nagu inimõiguste kaitse, demokraatlike väärtuste areng, vähemusrahvaste kaitse ning integratsiooni küsimused kõige laiemas mõistes. Tuginedes nendele põhimõtetele kavatsen ka oma tööd korraldada ENPA Eesti delegatsiooni juhina," ütles Jufereva-Skuratovski ERR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris.

Euroopa Nõukogu on 47 riiki ühendav rahvusvaheline organisatsioon, millel tugineb Euroopa Inimõiguste Kohus ning mille liikmed on ka Euroopa Liitu mittekuuluvad maad. Ainsana Euroopast ei kuulu organisatsiooni Valgevene.

Aprillis 2014 jäeti Vene delegatsioon ENPA-s Krimmi sündmuste pärast hääleõigusest ilma, hiljem kõrvaldati venelased ka ENPA juhtorganitest ja missioonidest. Solvunud Venemaa keeldus seepeale assamblee istungitel osalemisest ja 33 miljoni eurose liikmemaksu maksmisest. Summa moodustab nõukogu eelarvest umbes seitse protsenti.

Tänavu juunis möödub kaks aastat Venemaa maksete lõpetamisest ning selle täitumisel tekkib organisatsioonil õigus Venemaa liikmesus peatada.

Teema tõusis uuesti avalikkuse tähelepanu alla, kuna Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitas eelmisel nädalal ENPA-l astuda samme Venemaa delegatsiooni tagasivõtmiseks.

Venemaa delegatsiooni osalemine ENPA juuni sessioonil on oluline, kuna siis valitakse sellele uus peasekretär.