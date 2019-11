Prantsuse president Emmanuel Macron ütles neljapäeval avaldatud usutluses, et NATO on ajusurma seisundis, ja kurtis koordinatsiooni nappuse üle USA ja Euroopa liitlaste vahel ning alliansi liikme Türgi agressiivsete sammude üle Süürias.

"Ma arvan, et Macroni sõnavõtt oli eelkõige soov dramatiseerida seda keerulist olukorda, kasutada mingeid hüperboole. NATO ei ole kindlasti ajusurmas ja minu arvates on väga oluline arvestada, et NATO kui institutsioon toimib, tal on oma ülesanded ja nende ülesannete raamides tegutsevad, et kõik liikmesriigid, kaasa arvatud Prantsuse Vabariik, kes on oma vägedega siin kaitsmas Eesti ja kogu NATO idatiiva sõltumatust ja suveräänsust," ütles Luik ERR-ile.

Luik märkis, et olukord on üledramatiseeritud. "Ma usun, et see Macroni väljaütlemine oli eelkõige soov anda tugevamat jõudu oma ideele Euroopa strateegilisest autonoomiast ehk sellest, et Euroopa peab valmistuma ise võimalikeks konfliktideks, omama relvajõude, omama selleks poliitilist tahet. Ei saa alati loota Ameerika Ühendriikide peale," kommenteeris Luik.

"See on olnud ju Prantsusmaa pikaajaline poliitika president De Gaulle´ist alates ning president Macron väga jõuliselt jätkab seda teemat," lisas Luik.

Luige sõnul on Eesti strateegilise autonoomsuse suhtes skeptiline. "Esiteks ei ole Euroopal vajalikke ressursse ja poliitilist tahet. Ja teiseks, meie omalt poolt ei saa küll öelda mingil viisil, et transatlantiline suhe ei toimiks. Vastupidi, meie arvates on transatlantiline suhe tugev ja kindel," sõnas Luik.