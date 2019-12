Vaatluskeskus: Süürias toimus käsikähmlus USA ja Vene sõdurite vahel

USA sõdurid olid saabunud Tell Tameri väikelinna, et seal tõlgi vahendusel uurida kohalike elanikkonna seisukohti. Samas piirkonnas on praegu patrullimas aga Süüria valitsusvägesid toetavad Vene sõdurid, vahendas ajaleht Jerusalem Post SOHR-i teadet.

SOHR-i andmetel kutsusid linnaelanikud USA sõdureid reeturiteks. Nimelt on Tell Tameri näol tegu ühega asulatest, kust USA väed pärast president Donald Trumpi oktoobrikuist otsust taandusid. Pärast USA vägede lahkumist sisenesid linna Süüria valitsusväed, kes olid selles kokku leppinud kurdide üksustega, kes olid samal ajal jäänud Türgi poolt alustatud rünnaku alla.

Üheks probleemiks on hiljuti olnud ka see, et Tell Tameri linnas elavad kristlased on mures Türgi poolt toetatud Süüria paramilitaarsete üksuste pärast ning paljud kristlased on USA taandumise järel Türgi piiri äärsetest asulatest põgenenud.