Kolmel riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmel pole NATO saladuste luba ning see võib saada takistuseks nende tööülesannete täitmisel. Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles, et riigikogu liikmed, kes mingil põhjusel ei soovi taotleda riigisaladuse luba, ei peaks kuuluma nendesse komisjonidesse, mille liikmetel on riigisaladuse loa omamine kohustuslik.

Põlluaas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kuna riigikaitsekomisjonis ja ka väliskomisjonis töötatakse salastatud teabega, siis tuleb julgeolekukontroll läbida. Kui riigikogu liige seda teha ei soovi, siis peaks ta komisjonist lahkuma.

Põlluaas ei osanud öelda, kas on olnud riigikogu liikmeid, kes pole riigisaladuse luba saanud. Küll on aga tema sõnul olnud riigikogu liikmeid, kes pole ise soovinud julgeolekukontrolli läbida.

"Kas neil on siis midagi karta, varjata või milles see põhjus on, aga sellega peaks ju arvestama enne, kui sa lased end mingisse komisjoni määrata, sest see on ju kõigil teada, et selline kontroll tuleb läbida. Kui sa ei ole selleks valmis, siis ei tasu ka sellesse komisjoni minna," kommenteeris riigikogu esimees.

Eesti Päevaleht kirjutas sellest, et kolmel riigikaitsekomisjoni liikmel puudub nüüd, kui riigikogu koosseisu algusest on möödas üle poole aasta, NATO saladuste luba. Keskfraktsiooni liige Anneli Ott ja EKRE fraktsiooni liige Alar Laneman on praegu NATO saladuste ligipääsu taotlusprotsessis. Keskerakonna fraktsiooni liige Martin Repinski ei ole luba taotlema hakanud. Repinski selgitas, et ankeedi küsimused on keerulised ja ta tahab olla täpne.

"Ma loodan, et ma saan seda juba järgmisel nädalal lõpetada - ma mõtlen ankeedi täitmist. Siis ma annan need andmed üle sellele komisjonile, mis hakkab seda läbi vaatama. Usun siis, et mõni aeg hiljem on kõik korras sellega," sõnas ta "Aktuaalsele kaamerale".

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja (I) ütles, et loa taotlemiseks peaks paarist kuust kuni poole aastani piisama ning loa taotlemine on kättevõtmise asi.

"Me nüüd kahe nädala pärast läheme Brüsselisse ja külastame ka SHAPE-i. See on niisugune koht, kuhu ei saa ilma sertifikaadita ehk NATO saladuse juurdepääsuloata üldse territooriumilegi. See on võib-olla ehe näide, et ei ole võimalik teha seda tööd, kui sa ei ole tegelikult täielikult informeeritud või selles osas, mida sa teadma peaksid," selgitas Metsoja.

Repinski ütles, et NATO saladusele juurdepääsu loa puudumine pole tal olnud takistus. Tõsi, Brüsselisse lähetusse ta minna ei saa.

"Aga see ei tähenda, et igaüks peab sinna kindlasti minema. Igaüks saab seal käia igal aastal - see väljasõit toimub igal aastal. See ei ole selles mõttes mingisugune probleem, et kuidagi oleks meie riigikaitse ohus sellepärast, et mul ei ole mingit juurdepääsu," ütles Repinski.

Andres Metsoja aga tõdes, et praegu lahendatakse olukord, kus kõik liikmed ei tohi võrdselt infot saada nii, et juurdepääsuluba omavad komisjoni liikmed saavad salastatud materjalidega tutvuda individuaalselt. Kuid varem või hiljem võib selline olukord komisjoni tööd tõsiselt segama hakata.