Kindral Deniss Sergejev, kes reisis 2017. aastal enne ebaseaduslikuks kuulutatud iseseisvusreferendumit Barcelonasse, tegi õõnestustööd enam kui kümnes Euroopa ja Aasia riigis, vahendas El Pais.

Sergejevit seostatakse nn 29155 üksusega ning ta tuvastati Suurbritannias ja Bulgaarias, kus Lääne luureteenistused seostavad teda mitme mõrvakatsega. Briti luure andmetel juhtis Vene endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamist just Sergejev.

Hispaania ülemkohus uurib nüüd Sergejevit ja tema väidetavat seost Kataloonia sündmustega. Uurimisega kursis olevate allikate sõnul on uurimine esialgu sajalane ja alles algusjärgus. Uurimist viib läbi politsei terrorismivastasele võitlusele spetsialiseerunud büroo.

Uurimise andmetel ei olnud Sergejevi luuretegevus Kataloonia iseseisvuse nõudjatega kooskõlastatud, kuid pigem oli tema eesmärk kasutada regioonis olnud kriisi ära Hispaania destabiliseerimiseks.

Mõttekoja Elcano Royal Institute vanemanalüütik Felix Arteaga ütles, et Sergejevi juhitud rühmituse tegevus Hispaanias vastab Venemaa tegevusmustrile Euroopas. Arteaga ütles, et alates 2014. aastast on Venemaa erinevad salateenistused laiendanud oma tegevust välismaal. "Nad on liikunud varjatud tegevuste juurest selleni, et saada informatsiooni avalikumalt tegutsevatele inimestele eesmärgiga näidata oma mõjujõudu," rääkis Arteaga.