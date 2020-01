Prokurörid pole süüdistatavate nimesid maininud, kuid Sofia teatel on antud välja Euroopa vahistamismäärused ning eesmärgiks on, et mehed antaks tabamise korral Bulgaariale välja, vahendas Reuters.

Mehi süüdistatakse katses mõrvata relvavabriku omanik ja ärimees Emilian Gabrev ja veel kaks bulgaarlast. Mõrvakatse, mille puhul kasutati seni täpselt tuvastamata mürki, leidis aset 2015. aasta 28. aprillist 4. maini, selgitasid prokuratuuri esindajad, kes rõhutasid, et kuritegu kujutas ohtu paljude inimeste elule ja tervisele.

Gebrev ja kaks teist kannatanut jäid haigeks ja said tervisekahjustusi, kuid jäid ellu.

Juurdlust alustati uuesti 2018. aastal, kui Gebrev rääkis prokuratuurile, et tal on põhjust arvata, et tema vastu kasutatud aine on sarnane närvimürgiga Novitšok, mida kasutati Salisbury linnas Skripali ja tema tütre vastu.

Bulgaaria võimud kinnitasid juba eelmise aasta veebruaris, et uurivad kahe juhtumi võimalikku seotust ning et selle nimel tehakse koostööd nii Briti kui ka USA kolleegidega.

Tookord selgitasid prokuratuuri esindajad, et Sergei Fedotovi nimeline venelane külastas Bulgaariat 2015. aastal kolmel korral ning viibis riigis ka aprillis, kui Gebrevit mürgitati.

2018. aasta oktoobris kirjutas Vene uudisteportaal Fontanka, et Fedotov töötab Vene sõjaväeluure GRU heaks ning on kahtlustatav ka Skripali juhtumiga seoses.

Moskva pole kunagi GRU töötajate kohta kommentaare jaganud, küll aga on korduvalt lükatud tagasi väited, et Venemaa eriteenistused on seotud Skripali mürgitamisega.

Vene välisministeerium ei soovinud neljapäeval Bulgaaria juhtumit kommenteerida, kuid märkis, et tõenäoliselt jälgib sealseid arenguid Venemaa suursaatkond.

Portaal Bellingcat on teatanud, et Fedotov on GRU ohvitseri Deniss Sergejevi varjunimi ning et Sergejev on otseselt seotud ka Skripalide juhtumiga.