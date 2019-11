Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Margit Martinsoni sõnul on müügi suurimaks eeliseks hoonestusõiguse seadmise ees see, et risk uuteks kohtuvaidlusteks on väike.

Müügi enampakkumise korraldamist puudutavad vaidlused on lahendatud jõustunud kohtulahenditega, milles tehtud märkuseid saab uue enampakkumise korral arvestada, teatas keskkonnaministeerium.



2016. aasts detsembris otsustas valitsus anda Tootsi kinnistu mitterahalise sissemaksena AS-le Eesti Energia. Korralduse peale esitasid ettevõtted kaebused Euroopa Komisjonile ja kohtusse.

Valitsus tunnistas 2017. aprillil eelnimetatud korralduse kehtetuks ja andis keskkonnaministeeriumile suunise müüa Tootsi tuulepargi kinnistu avaliku enampakkumise teel.

AS Eleon, AS Raisner ning Tootsi Tuulepark OÜ esitasid seepeale kaebused Tallinna halduskohtule. Kohtu 2017. aasta novembris kinnitatud määrusega peatati esialgse õiguskaitse korras RMK nõukogu ja juhatuse otsuste kehtivus.

Kohtud leidsid oma lahendites, et RMK-l oli õigus otsustes toodud tingimustega enampakkumist korraldada. Kohtumenetlused on seega lõppenud ning keskkonnaministeeriumil on võimalik kinnistuga toiminguid jätkata.

Teemaplaneeringu kohaselt saab kinnistule rajada üksnes tuuleparki. Eesti jaoks on Tootsi tuulepark väga vajalik projekt, mis panustaks oluliselt taastuvenergia tootmise eesmärki.

Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise alghind on määratud vastavalt 2017. aastal antud ja 2019. aastal üle kinnitatud eksperdihinnangule koos käibemaksuga 12,3 miljonit eurot.