Riigikontrolli hiljutine audit seadis kahtluse alla Rail Balticu tähtajaks valmimise ning plaanitud kulupiiridesse jäämise, mis võib tähendada projektiks eraldatud eurorahadest ilmajäämise.

Taavi Aas (Keskerakond) kinnitas esmaspäeval erikomisjonile, et muretsemiseks põhjust ei ole.

"Nii nagu (Rail Balticu) Eesti ettevõtte esindajad täna siin tutvustasid, on ajakava niimoodi paika seatud ning kõik võimalused selleks on olemas. Mis puutub kallimaks minemist, siis see selgub ikkagi pärast hangete läbiviimist. Täna on toimunud kaks hanget, millest üks oli nagu prognoositud ja teine märgatavalt odavam," rääkis Aas.

Samuti polevat vaja muretseda eurotoetuse võimaliku tagasinõudmise pärast, märkis Aas.

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi (Reformierakond) sõnul mõjusid ministeeriumi argumendid veenvalt, kuid küsimusi tekitab, kuidas kavatsetakse samal ajal valmis ehitada neljarajalised maanteed.

"See ei tundu küll realistlik. See ilmselt ei ole jõukohane. Igat asja tuleks kalkuleerida eraldi," märkis Ligi.

Hoopis kriitilisem oli aga koalitsioonierakonna Isamaa esindaja Aivar Kokk, kelle sõnul on projekt juba kaks aastat ajast maas, mis tähendab, et lähiaastatel tuleb investeerida rohkem, kuid samas peaks algama intensiivne teedeehitus.

"Me oleme ju otsustanud, et Tartust, Narvast ja Pärnust hakatakse Tallinna poole 2+2 teid ehitama. Kui ühel ja samal hetkel investeeritakse peaaegu miljard teede ehitusse – tavaliselt on see number 300 ja 500 miljoni vahel – siis tööjõudu ei jätku, ehitusmaterjali ei jätku ja hinnad tõusevad," rääkis Kokk.

Kokk näeb probleemi juhtimises, mida kinnitab ka RB Raili juhtide kiire vahetumine.