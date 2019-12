"Prantsusmaa on meile lähedane koostööpartner Euroopa Liidus ja NATO-s. Viimastel aastatel on märkimisväärselt intensiivistunud Eesti ja Prantsusmaa kaitse- ja julgeolekuolekukoostöö, samuti küberkoostöö," ütles suursaadik Kull.

Vestluses suursaadikuga rõhutas president Macron, et Eesti on usaldusväärne koostööpartner, kinnitas head koostööd lisaks ka haridus-, majandus- ja digivaldkondades. President Macron lisas, et rände- ja terrorismiküsimusi ei saa lahendada üksnes sõjaliste vahendite abil, vaid tuleb otsida ka muid lahendusi ja siinkohal on Eesti oluliseks partneriks.

Macron tõi esile, kui oluline on Eesti kaitsejõudude osalemine Malis Prantsusmaa juhitud operatsioonil Barkhane.

"Tänasin omakorda president Macroni Prantsuse vägede osalemise eest NATO suurendatud kohalolekus Eestis," sõnas suursaadik Kull.

Samuti vestlesid suursaadik ja president ka üleeile Pariisis toimunud Normandia tippkohtumisest ning selle loodetavast panusest Ukraina alade okupatsioonist vabastamisesse.

Clyde Kull on sündinud 1959. aastal Võrus ja lõpetanud 1985. aastal Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituudi. Eesti välisteenistuses töötab ta 1991. aastast. Ta töötas aastatel 1998–1999 välisministeeriumi asekantslerina välismajanduspoliitika küsimustes ning aastail 2008–2011 välisministeeriumis poliitikadirektorina ja asekantslerina poliitika küsimustes.

Aastail 1992–1996 oli Clyde Kull Eesti suursaadik Belgias ning Eesti alaline esindaja NATO juures, aastail 1992–1997 esindas ta Eestit Euroopa Liidu juures Brüsselis, aastail 2000–2004 ÜRO peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis ning aastail 2004–2008 oli ta suursaadik Saksamaal.

2012. aastast kuni 2019. aasta suveni oli Kull Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures asejuht ja esindaja alaliste esindajate komitees. Suursaadik Kull on akrediteeritud ka OECDsse ja UNESCO-sse ning resideerib Pariisis.