Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses tõi Kull esile UNESCO tähtsust mitmel Eesti jaoks olulisel teemal. "Eesti tunnustab UNESCO rolli inimõiguste, väljendusvabaduse ning ajakirjanike turvalisuse ja kaitse tagamisel," sõnas Kull. Peadirektor Azoulay kinnitas, et riikide nagu Eesti häälekas toetus antud teemadel on märgilise tähtsusega.

Samuti rääkisid Kull ja Azoulay UNESCO tegevusest Ukrainas ning olukorra seirest Krimmis ja Sevastopolis. Vesteldi ka põlisrahvaste kaitsest ning 2019. aastal UNESCO juhtimise all toimuvast rahvusvahelisest põliskeelte aastast, mille juhtkomitee liige Eesti on.

Peasekretär tunnustas Eesti tegevust ülemaailmse kõrghariduskvalifikatsioonide tunnustamise konventsiooni välja töötamisel ning avaldas lootust, et konventsioon võetakse vastu eeloleval UNESCO peakonverentsil novembris.

ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuri organisatsioon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) on ÜRO eriorganisatsioon, mille eesmärk on kaitsta rahvusvahelist rahu ja julgeolekut, edendades riikidevahelist koostööd hariduse, kultuuri, teaduse, tehnoloogia ja meedia valdkonnas. UNESCO peakorter asub Pariisis, Eesti ühines organisatsiooniga 1991. aastal.

Clyde Kull ja Audrey Azoulay. Autor/allikas: Välisministeerium

Clyde Kull on sündinud 1959. aastal Võrus ja lõpetanud 1985. aastal Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituudi. Eesti välisteenistuses töötab ta 1991. aastast.

Aastail 1992-1996 oli Clyde Kull Eesti suursaadik Belgias ning Eesti alaline esindaja NATO juures, aastail 1992-1997 esindas ta Eestit Euroopa Liidu juures Brüsselis, aastail 2000-2004 ÜRO peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis ning aastail 2004-2008 oli ta suursaadik Saksamaal.

2012. aastast kuni 2019. aasta suveni oli Kull Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures asejuht ja esindaja alaliste esindajate komitees. Suursaadik Kull on määratud Eesti suursaadikuks Prantsusmaal ning resideerib Pariisis.

Suursaadik Clyde Kull valdab inglise, prantsuse, saksa, rootsi, soome ja vene keelt.